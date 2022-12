Zmiana decyzji ws. Lewandowskiego. To już oficjalnie!

Robert Lewandowski otrzymał czerwoną kartkę w meczu z CA Osasuna tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał zawieszenie na trzy mecze, co oznaczało, że do gry wróciłby dopiero w połowie stycznia. Wszystko wskazuje na to, że sprawy się odwróciły i zobaczymy Polaka już w najbliższym meczu.

FC Barcelona wydała komunikat ws. Roberta Lewandowskiego

Na Twitterze FC Barcelony pojawiło się oficjalne oświadczenie ws. kary Roberta Lewandowskiego. Blaugrana już jutro (31.12) zagra przed własną publicznością w derbach przeciwko Espanyolowi, a reprezentant Polski będzie mógł pomóc swojemu zespołowi.

„Robert Lewandowski będzie mógł zagrać przeciwko Espanyolowi po tym, jak sąd administracyjny w Madrycie tymczasowo zawiesił karę dla Polaka” — czytamy w oficjalnym komunikacie przekazanym przez Dumę Katalonii.

Robert Lewandowski nie uniknie kary?

To, że RL9 zagra w najbliższym meczu, nie oznacza, że całkowicie uniknie kary za występek w poprzednim meczu ligowym. Hiszpańskie media donoszą, że ostateczna decyzja o tym, ile meczów opuści kapitan reprezentacji Polski, zostanie podjęta dopiero wtedy, gdy dobiegną końca analizy dokumentów przedstawionych przez klub.

Oznaczałoby to, że kara tylko zostałaby odłożona w czasie, ale też niewykluczone jest, że zostanie całkowicie odwołana. Kolejne mecze ligowe FC Barcelona rozegra z Atletico Madryt na wyjeździe oraz Getafe przed własną publicznością. W międzyczasie czeka ich spotkanie w ramach Pucharu Króla z CF Intercity oraz z Betisem w Superpucharze Hiszpanii.

