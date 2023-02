Robert Lewandowski pokusił się o osobiste wyznanie. Wspomniał o Xavim i Barcelonie

Aklimatyzacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie przebiegła szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. W dotychczasowych rozegranych 26 meczach w barwach Blaugrany Polak trafił do siatki 23 razy i przewodzi w klasyfikacji strzelców La Liga z 14 trafieniami, do których dorzucił cztery asysty. Od początku przygody „Lewego” z hiszpańskim futbolem widać, że czuje się tam, jak w domu. Teraz miał okazję o tym opowiedzieć nieco szerzej.

Robert Lewandowski ocenił współpracę z Xavim

Niedawno RL9 poprowadził FC Barcelonę do pierwszego trofeum za jego kadencji, jakim był Superpuchar Hiszpanii. Ich zwycięstwo smakowało szczególnie, gdyż w finale turnieju pokonali odwiecznych rywali, czyli Real Madryt 3:1 po golach Gaviego, Pedriego i właśnie Roberta Lewandowskiego. Ponadto Duma Katalonii przewodzi w tabeli La Liga aż o osiem punktów nad Królewskimi. „Lewy” mocno docenia współpracę z Xavim i w najnowszym wywiadzie wziął na radar jego doświadczenie boiskowe.

– Od pierwszej chwili widać, że był niesamowitym zawodnikiem i to jest to, co jest wokół niego jako trenera. Teraz wciąż ma poczucie, że to, co robi, jest właściwe i słuszne. Widział na boisku wszystko, grał na takiej pozycji, że jeśli tam występowałeś jako piłkarz, widzisz jeszcze więcej. A teraz jako trener eksperymentował, ponieważ był w klubie przez kilka lat i myślę, że bardzo ważne jest, aby zrozumieć różnicę między byciem piłkarzem a trenerem – powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla beIN Sports Espanol.

Osobiste wyznanie Roberta Lewandowskiego

Zdobycie Superpucharu Hiszpanii było dla Roberta Lewandowskiego szczególnym przeżyciem, gdyż, jak sam przyznał, zrozumiał wówczas, w jak doskonałym zespole gra.

– Po tym pierwszym trofeum muszę powiedzieć, że bezpośrednio poczułem, że jestem tutaj, w FC Barcelona i jestem piłkarzem, który już zdobył tytuł z tym klubem – dodał kapitan reprezentacji Polski.

