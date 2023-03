Kibice FC Barcelony życzyli śmierci gwieździe Realu Madryt. Do sieci trafiło nagranie

Można powiedzieć, że wczorajszym zwycięstwem nad Realem Madryt FC Barcelona przypieczętowała swoje pierwsze od pięciu lat mistrzostwo w La Liga. Robert Lewandowski spędził na boisku pełne 90 minut i choć przez większość czasu był niewidoczny, to przy drugiej akcji bramkowej popisał się bardzo ładnym podaniem. Dominacja Blaugrany była widoczna, jednak ich kibice nie będą się cieszyć dobrym zdaniem. Świat obiegło nagranie, podczas którego słychać, w jaki sposób zwrócili się do jednego z piłkarzy Królewskich.

FC Barcelona ma „autostradę” do triumfu w La Liga

Dwanaście punktów – tyle wynosi obecna przewaga FC Barcelony nad Realem Madryt w rozgrywkach La Liga Santander i nic nie wskazuje na to, by piłkarzy z Estadio Santiago Bernabeu spotkał cud. Żeby mogli liczyć się, choć w najmniejszym stopniu w grze o mistrzostwo, podopieczni Xaviego musieliby przegrać co najmniej cztery mecze, a Królewscy nie przegrać żadnego. Do końca bieżącego sezonu pozostało już tylko dwanaście kolejek i nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek miał szansę powstrzymać rozpędzoną Dumę Katalonii.

Przed nimi jeszcze spotkania z: Elche (wyjazd), Gironą (dom), Getafe (wyjazd), Atletico Madryt (dom), Rayo Vallecano (wyjazd), Realem Betis (dom), CA Osasuną (dom), Espanyolem (wyjazd), Realem Sociedad (dom), Realem Valladolid (wyjazd), RCD Mallorką (dom) i Celtą Vigo (wyjazd). Ponadto 5 kwietnia zmierzą się ponownie przed własną publicznością z Realem Madryt w ramach półfinałowego rewanżu Pucharu Króla.

Kibice FC Barcelony życzyli śmierci Vinicusowi Juniorowi

Kiedy w 9. minucie meczu Real Madryt objął prowadzenie po golu samobójczym Ronalda Araujo, Vinicus Junior stanął przed publicznością i gestykulował triumfalnie w stronę trybun. To dzięki zagraniu Brazylijczyka piłka wpadła do siatki. Jak podał Mario Cortegana z „The Athletic” fanatycy Blaugrany krzyczeli wówczas „Vinicius, zdechnij!”. Co więcej, użyto wobec niego rasistowskich i wulgarnych zwrotów, co następnie pozostało bezkarne.

