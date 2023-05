Były ukraiński piłkarz FC Barcelony grzmi po ostatnich wydarzeniach. Wymowne słowa

Nie milkną echa kontrowersyjnego filmiku z udziałem Sergiego Roberto i Alejandro Balde, którzy podziękowali kibicom z Rosji za wsparcie. Nagranie wywołało oburzenie w Ukrainie, a głos w sprawie tego nagrania zabrał także m.in. Robert Lewandowski. Ponadto ukraiński serwis tribuna.com otrzymał oficjalne pismo w sprawie zaistniałej sytuacji.

Jedyny Ukrainiec, który grał w FC Barcelonie: To wstyd dla klubu

Teraz dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z Dmytro Czyhrynskim, czyli byłym ukraińskim piłkarzem m.in. Szachtara Donieck czy FC Barcelony. Były reprezentant Ukrainy w mocnych słowach skomentował tę sprawę. – To wstyd dla Barcelony! Jestem zły i rozczarowany. Tym bardziej że szanuję ten klub, mam do niego ogromny sentyment – grzmiał.

Ukrainiec wyznał, że ostatnich parę dni spędził z żoną w Katalonii. – Wróciłem stamtąd dopiero niedawno, ale to, co zobaczyłem, wzbudziło we mnie ogromny niesmak – podkreślił.

– Nie potrafię zrozumieć, jak w momencie, gdy cały świat albo próbuje zatrzymać Rosję, albo chociaż nazywać sprawy po imieniu… Jak w takim momencie można zrobić coś takiego – dodał.

Dmytro Czyhrynski broni Sergiego Roberto i Alejandro Balde

Mimo wszystko Czyhrynski nie chce winić w tej sytuacji piłkarzy. – Oni byli czymś na kształt narzędzia. Tak bym to określił. Przecież nie oni to wymyślili, nie oni sami nagrali, nie wrzucili na swoje konta w social mediach – zauważył.

– Przez kilka osób, które do tego dopuściły, wizerunek Barcelony mocno ucierpiał. Tak sobie myślę, że po czymś takim kilku pracowników klubu powinno wybrać się do Ukrainy i zobaczyć, co się tam dzieje, co zrobili tam Rosjanie. Może wtedy lepiej by zrozumiano niestosowność tej sytuacji – kontynuował.

Ukrainiec docenił Roberta Lewandowskiego. „To symbol solidarności”

Dmytro Czyhrynski docenił również wsparcie Lewandowskiego, który również stwierdził, że ten filmik był nie na miejscu, a wcześniej nieraz wspierał Ukrainę oraz wraz z kolegami odmówił gry przeciwko Rosji w barażach do MŚ 2022.

– Lewandowski to prawdziwy lider. Jest najlepszym przykładem do naśladowania jako sportowiec. Mówię o jego słowach, przesłaniu, gestach. Ukraina tego też nigdy mu nie zapomni. Dla mnie Lewandowski to w tej sprawie synonim solidarności – zakończył.

