Legenda wskazała na koniec Roberta Lewandowskiego. Zaskakujący tekst w Niemczech

Robert Lewandowski latem 2022 roku po ośmiu latach gry (2014-22) zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. Duma Katalonii zapłaciła mistrzom Niemiec za ich najlepszego snajpera ok. 50 mln euro. Polak szybko spłacił się, zostając w pierwszym sezonie gry w Hiszpanii królem strzelców LaLiga, a Barca odzyskała tytuł mistrzowski.

Gary Lineker: Era Roberta Lewandowskiego dobiega końca

„Lewy” dokładnie 21 sierpnia b.r. skończy 35 lat. Polak jest najbardziej doświadczony w szeregach drużyny trenera Xaviego Hernandeza. Choć lata lecą, RL9 nie traci jednak na skuteczności, nadal potrafiąc być wartością dodaną w szeregach ofensywy Barcy.

Nieco innego zdania jest jednak Gary Lineker. Zdaniem Anglika, który w trakcie swojej bogatej kariery występował m.in. właśnie w Barcelonie, czas Lewandowskiego na szczycie dobiega końca.

– Mówiąc o napastnikach, era Roberta Lewandowskiego dobiega końca. Przez wiele lat był czołową, jedną z najlepszych „dziewiątek” na świecie. Teraz Harry Kane i Erling Haaland są na szczycie wśród napastników. Nie możemy też zapominać o Cristiano Ronaldo, który w trakcie kariery przesunął się z lewego skrzydła do środka. Kylian Mbappe zwykle gra za to na lewej stronie ataku, ale jeśli zapytasz, którego z nich cenię najbardziej i chciałbym mieć u siebie, to stawiam na Francuza. Mbappe jest kompletny, znakomity piłkarz – przyznał Lineker na łamach „Sport Bild”.

Słowa o Lewandowskim zostały rzecz jasna błyskawicznie podłapane przez niemieckich dziennikarzy. Zwłaszcza w kontekście wielu lat popisów Polaka w Bundeslidze, kiedy zwłaszcza w barwach Bayernu RL9 rok w rok udowadniał, że jest dominatorem.

Kiedy FC Barcelona i „Lewy” zaczynają sezon?

Najbliższa okazja do zobaczenia Lewandowskiego w akcji już we wtorkowy wieczór (tj. 8 sierpnia). Barcelona zagra towarzysko z Tottenhamem. Początek o godzinie 20:00. Będzie to ostatni sparing przed zbliżającym się startem rozgrywek w LaLiga.

Mistrzowie Hiszpanii grę o punkty rozpoczną 13 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę. Rywalem Barcelony będzie Getafe, Duma Katalonii zagra na wyjeździe. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:30. Będzie można je oglądać na antenie Eleven Sports 1.

