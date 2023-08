Wymowne słowa Roberta Lewandowskiego. Szczerze przyznał się do błędu

Robert Lewandowski to cały czas jeden z najlepszych napastników w Europie. Potwierdzają to liczby, jakie w minionym sezonie Polak wykręcił w barwach FC Barcelony. Zbliżająca się kampania będzie kolejną okazją do pokazania, jak cenny RL9 jest dla Dumy Katalonii. Dodatkowo jesienią „Lewego” czekają ważne mecze dla Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski w specjalnym wywiadzie dla „L’Equipe”

Kapitan reprezentacji Polski był bohaterem dużego wywiadu dla najbardziej znanego francuskiego tytułu sportowego. Dziennikarze „L’Equipe” przepytali Lewandowskiego przed startem klubowego sezonu o wiele spraw dotyczących Barcelony.

Nie zabrakło jednak również wątków powiązanych z reprezentowaniem narodowych barw. Lewandowski sam przyznał się do błędu, jaki robił w przeszłości, w kontekście gry dla Biało-Czerwonych.

– Trochę czasu zajęło mi zrozumienie, że nie mogę wymagać od innych tego, co sam sobie narzucam. To był duży błąd, teraz to wiem. Postęp zależy przede wszystkim od nas samych […] Mam szczęście: grałem w Bayernie, teraz jestem w Barcelonie. Ale największym wyzwaniem jest gra dla Polski i zmiana moich oczekiwań. Od dawna chciałem niemożliwego, żeby te dwa światy były do siebie podobne. Nie jest łatwo być w pełni świadomym uwarunkowań, w których się znajdujemy […] W przypadku Polski wyzwaniem jest już obecność na mundialu – przyznał Lewandowski.

Przypomnijmy, że największym sukcesem z kadrą dla RL9 wciąż jest ćwierćfinał ME w 2016 roku. Na ostatnim mundialu Polacy z Lewandowskim w składzie zdołali także po raz pierwszy od 1986 roku wyjść z mundialowej grupy. Skończyło się na etapie 1/8 finału MŚ.

Pracowita jesień piłkarskiej reprezentacji Polski

Sześć spotkań do rozegrania w drugiej połowie 2023 roku będą mieć Biało-Czerwoni. Drużyna pod batutą trenera Fernando Santosa podczas wrześniowego zgrupowania kadry zmierzy się u siebie z Wyspami Owczymi (7.09) oraz na wyjeździe z Albanią (10.09). Kolejne dwa mecze eliminacji ME 2024 już w październiku. Najpierw wyjazd na starcie z Wyspami Owczymi (12.10), a następnie pojedynek u siebie, o zmazanie niedawnej plamy, z Mołdawią (15.10).

W listopadzie Polacy zagrają ostatni dublet. Najpierw kończący eliminacje ME 2024 mecz z Czechami (17.11), a następnie towarzyskie starcie z Łotwą (21.11).

