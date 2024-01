Robert Lewandowski na czele niechlubnego rankingu. Nikt nie myli się jak on

Robert Lewandowski nie zdobywa tak wielu bramek, jak we wcześniejszych sezonach. Dla przyzwyczajonych do licznych sukcesów Polaka kibiców jest to znak słabej formy. Mimo to kapitan reprezentacji strzelił w obecnym sezonie LaLiga osiem bramek. Mógł jednak zdobyć zdecydowanie więcej, o czym świadczy dostępny w Internecie ranking skuteczności.

Robert Lewandowski najgorszy w La Liga

Jak podaje TVP Sport Robert Lewandowski jest najgorszym napastnikiem LaLiga gdy weźmie się pod uwagę sytuacje strzeleckie bez rzutów karnych. Stosunek goli do prognozowanych bramek (tzw. xG) jest bardzo niski. Wedle informacji wskaźnik xG napastnika Dumy Katalonii wynosi obecnie 10,25. To oznacza, że teoretycznie Polak powinien mieć teraz zdobytych przynajmniej 10 bramek z sytuacji meczowych. Obecnie ma ich sześć (dwie bramki to zasługa wykorzystanych karnych).

Bilans goli do oczekiwanych bramek wynosi zatem -4,25. To najgorszy wynik spośród wszystkich zawodników ligi hiszpańskiej. Tuż za „Lewym” plasuje się Cyle Larin z Mallorki (-3,58) oraz Iago Aspas z Celty Vigo (-3,04). Żaden z nich nie miał jednak aż tak wysokiego wskaźnika „expected goals”.

Co więcej Lewandowski plasuje się najgorzej w lidze jeśli chodzi o zmarnowane akcje. Wedle platformy Opta napastnik Barcy zmarnował do tej pory aż 15 dużych szans. Minimalnie „wyprzedził” pod tym względem Alvaro Moratę z Atletico Madryt.

FC Barcelona z Lewandowskim walczy w LaLiga

FC Barcelona zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli La Liga. Do lidera, Realu Madryt, zespół Xaviego Hernandeza traci siedem punktów. Barca cały czas liczy się w walce o pozostałe trofea – Ligę Mistrzów, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Finał ostatniego pucharu odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia.

