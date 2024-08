Mają dość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. „Jest kilka sezonów po swoim szczycie”

Robert Lewandowski przyzwyczaił kibiców do hurtowej liczby bramek. W ubiegłym sezonie wielokrotnie trafiał do siatki, ale dla fanów „Dumy Katalonii” było to za mało. Co rusz wypominano mu serię spotkań bez gola czy pojedyncze słabe występy. Pomimo krytyki Xavi Hernandez mocno na niego stawiał, biorąc go tym samym w obronę.

Kibice FC Barcelony krzywo patrzą na Lewandowskiego

Hiszpana już na Camp Nou nie ma. Jego miejsce zajął Hansi Flick, który świetnie zna się z Lewandowskim z czasów współpracy w Bayernie Monachium. Trudno podejrzewać, by Niemiec nie miał zaufania do Polaka. Co innego gdy mowa o kibicach, a nawet o kolegach z zespołu, gdyż ci według doniesień hiszpańskich mediów – mają wątpliwości co do dalszej przydatności napastnika z Warszawy.

Według dziennika „Sport” część kolegów z zespołu miała udać się do Xaviego na rozmowę o Lewandowskim. Zwracali mu uwagę, że z Polakiem na boisku drużyna nie może wywrzeć presji na przeciwniku. Trudno podejrzewać, by uwagi zawodników wpłynęły na Hiszpana, gdyż ten cały czas stawiał na doświadczonego gracza znad Wisły.

Co więcej, kibice cały czas uważają, że „Dumę Katalonii” stać na kogoś lepszego niż Lewandowski. Po świetnych występach Paua Victora, to w nim sympatycy FC Barcelony widzą podstawowego napastnika już w pierwszej kolejce La Liga. „Ten człowiek powinien opuścić klub”, „Jest już kilka sezonów po swoim szczycie. Piłkarze też to widzą” – piszą kibice na profilu cieszącego się wielką popularnością Barca Universal na Twitterze.

Kariera Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w 2022 roku. W 95 spotkaniach dla klubu zdobył 59 bramek i 17 asyst. Był częścią zespołu, który zdobył mistrzostwo Hiszpanii w ubiegłym roku.

