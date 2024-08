Gwiazda nie będzie grać z Robertem Lewandowskim. Zaskakujące doniesienia

W poprzednim sezonie FC Barcelona zajęła drugie miejsce w La Lidze za Realem Madryt. Duma Katalonii uzbierała wówczas 85 pkt i wyprzedziła Gironę o cztery „oczka”. By walczyć o powrót na tron w krajowych rozgrywkach, klub wzmocnił się transferem Daniego Olmo, który wrócił do Katalonii po latach. Ponadto do drużyny trafił Pau Victor z Girony. Z zespołem pożegnali się Julian Araujo (Bournemouth) i młody Marc Guiu (Chelsea). Ponadto z wypożyczenia do swoich klubów wrócili Joao Felix i Joao Cancelo.

Gwiazda FC Barcelony odejdzie z klubu

Jak się okazuje, z klubu chce odejść inna gwiazda – Ilkay Guendogan, który trafił do FC Barcelony przed sezonem. Był on bardzo ważną częścią zespołu w czasie kontuzji Pedriego i Gaviego. W rok rozegrał dla Dumy Katalonii 51 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował czternaście asyst.

Teraz sprawa nabrała tempa i według informacji bardzo dobrze poinformowanego Fabrizio Romano, klub pogodził się z odejściem Niemca. „Barcelona w 100 proc. zdecydowała się pozwolić Ilkayowi Gundoganowi odejść za darmo” – czytamy. Jak się okazuje, zawodnika będzie chciał sprowadzić jego były klub – Manchester City, z którego przeniósł się do FC Barcelony.

„Manchester City pracuje nad szczegółami umowy z agentem Gundogana w Wielkiej Brytanii, aby sfinalizować jego powrót. Jak ujawniono wcześniej, Pep Guardiola powiedział TAK” – czytamy.

Ilkay Gundogan nie będzie asystował Robertowi Lewandowskiemu

Ilkay Gundogan był bardzo kreatywnym piłkarzem, który zanotował sporo asyst i stwarzał sytuacje bramkowe m.in. Robertowi Lewandowskiemu. Polak zdobył 19 goli w lidze, czyli tyle, co Jude Bellingham z Realu Madryt. W nowym sezonie „Lewy” ustrzelił dublet z Valencią i przewodzi stawce.

