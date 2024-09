Przełom ws. transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. LaLiga podjęła decyzję

FC Barcelona pilnie poszukiwała zastępstwa Marca-Andre ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji kolana. Niemiec będzie pauzował najprawdopodobniej do końca sezonu, a Duma Katalonii została tylko z niepewnym Inakim Peną.

FC Barcelona zaczęła finalizować transfer Wojciecha Szczęsnego

Jak informują dziennikarze „Mundo Deportivo”, klub podjął już formalne kroki dotyczące sfinalizowania transferu. Przypomnijmy, że okienko transferowe jest już zamknięte, więc w grę wchodził tylko transfer bezgotówkowy piłkarzy bez klubu.

Hiszpanie zrelacjonowali, że Duma Katalonii skorzystała z artykułu 77 regulaminu rozgrywek. Dotyczy on możliwości rejestracji nowego zawodnika ze względu na długoterminowe kontuzje. Można z tej opcji skorzystać tylko w przypadku niezdolności piłkarza do gry przez co najmniej cztery miesiące od doznania kontuzji.

„Barcelona wysłała już do LaLiga raport medyczny potwierdzający długotrwałą kontuzję niemieckiego bramkarza, która zmusiła go do natychmiastowego poddania się operacji. Raport medyczny, jak wyjaśniliśmy w tamtym czasie, musi zawierać wszelkiego rodzaju informacje, które potwierdzają kontuzję” – czytamy.

Specjalnie powołana komisja miała sporządzić już raport, według którego wyrażono zgodę na zatwierdzenie transferu. „Tak więc FC Barcelona może teraz zarejestrować nowego zawodnika, wykorzystując 80 proc. kosztów (wartości kontraktu – przyp. red.) ter Stegena” – czytamy.

Kiedy Wojciech Szczęsny będzie mógł zagrać dla FC Barcelony?

Według informacji Łukasza Wiśniowskiego z FootTrucka Wojciech Szczęsny w poniedziałek przyleci do Barcelony i przejdzie badania medyczne. Jeśli wszystko zakończy się pomyślnie, podpisze kontrakt na ten sezon.

Dziennikarz zdradził, że Szczęsny będzie dostępny dla Barcy dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Jest to podyktowane powrotem do formy po przerwie związanej z zakończeniem kariery sportowej. Bramkarz ostatni raz pojawił się na boisku w meczu z Austrią na mistrzostwach Europy.

Czytaj też:

Szokujące doniesienia z szatni Barcelony. „Bunt”Czytaj też:

Trener Barcelony nieugięty ws. Szczęsnego. Zaskakujące doniesienia: „Rozmawiali”