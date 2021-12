Liga Europy. Napoli i Leicester w walce o awans. Tego mało kto mógł się spodziewać

W grupie Ligi Europy, w której jest również Legia Warszawa, walka o awans do fazy pucharowej toczyć się będzie do samego końca. Każda z drużyn ma szansę na wiosnę zagrać w play-offach. Najprostszą i dla większości jedyną drogą do osiągnięcia tego sukcesu jest najzwyczajniej wygrana w ostatniej kolejce. Kto przed rozpoczęciem rozgrywek europejskich mógł pomyśleć, że Leicester i Napoli nie będą w stanie zapewnić sobie awansu wcześniej, niż w ostatniej kolejce Ligi Europy. Wydawało się, że dwa zespoły aspirujące do gry w Lidze Mistrzów, bez problemu przebrną przez fazę grupową. Tymczasem walka będzie trwać do ostatniego gwizdka.

Liga Europy 2021/22. Sytuacja w grupie Leicester i Napoli

Grupę C otwiera Leicester, które uzbierało na swoim koncie 8 punktów. Drugi Spartak Moskwa i trzecie Napoli mają w tym momencie po siedem oczek. Czwarta Legia może się pochwalić dwiema wygranymi w tegorocznej edycji, czyli sześcioma punktami. Każda z drużyn, by nie patrzeć na wyniki w innych spotkaniach, musi po prostu wygrać. Leicester w przypadku porażki musi liczyć na remis w spotkaniu Legii ze Spartakiem, natomiast jeśli Napoli przegra straci jakiekolwiek szanse na Ligę Europy i będzie musiało zadowolić się najwyżej Ligą Konferencji Europy.

Leicester z problemami kadrowymi

Do meczu z Napoli piłkarze Leicester przystąpią w przerzedzonym składzie, ponieważ aż siedmiu piłkarzy zainfekowanych koronawirusem lub inną chorobą zostało z gry wykluczonych. – Nie mamy pełnego składu, ale nadal wystarczająco silny, by pokusić się o awans – powiedział. Do składu wracają natomiast Youri Tielemans i Ryan Bertrand.

Napoli – Leicester. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Napoli z Leicester rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Mecz będzie można oglądać na platformie Viaplay. Potyczkę poprowadzi znany hiszpański arbiter Mateu Lahoz.

