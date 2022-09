Niesamowicie cenne zwycięstwo Lecha Poznań. Tak wygląda nowy ranking UEFA

Lech Poznań pewnie pokonał Austrię Wiedeń w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski po bardzo dobrej drugiej połowie zwyciężyli 4:1. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Kristoffer Velde, który tym razem wszedł z ławki rezerwowych. Po jednym golu zaliczyli natomiast Mikael Ishak oraz Michał Skóraś. Należy także docenić postawę Filipa Bednarka, ponieważ obronił rzut karny, dzięki czemu odmienił losy rywalizacji.

Lech Poznań zwycięski, a Polska z awansem w rankingu UEFA

Koniec końców Kolejorz zdobył jakże cenne trzy punkty, a to sprawiło, że awansował na drugie miejsce w swojej grupie. To jednak niejedyna pozytywna informacja. Wygrana lechitów sprawiła, że Polska awansowała w rankingu UEFA. Zwycięstwo z Austrią Wiedeń dało naszemu krajowi 0,500 pkt, a to zapewniło zrównanie się liczbą punktów ze Słowacją. Mimo to przeskoczyliśmy naszych sąsiadów, gdyż w obecnym sezonie polskie drużyny prezentują się znacznie lepiej. Zatem na ten moment Polska jest 27.

Bezpośrednio przed nami znajduje się Rumunia. Liga ta podobnie jak nasza ma dwóch przedstawicieli w europejskich pucharach. Są to akie zespoły jak CFR Cluj oraz FCSB, które grają w Lidze Konferencji Europy. Na ten moment obie ekipy zdobyły po jednym punkcie. Możliwe jest więc to, że na koniec tej kampanii wyprzedzimy Rumunów.

Wszystko jednak zależy od dobrej gry Lecha Poznań oraz słabszej dyspozycji wspomnianych rumuńskich klubów. Aktualnie Polska traci do Rumunii w rankingu UEFA 1,250 pkt. Dlaczego pozycja w tym zestawieniu jest aż tak bardzo istotna? To ze względu na fakt, iż lokaty te determinują chociażby liczbę drużyn z danego kraju, które mogą wystąpić w europejskich pucharach oraz to, w jakich rozgrywkach wezmą udział.

twitterCzytaj też:

Lech Poznań pokazał klasę i wypunktował rywala. Austria Wiedeń rzucona na kolana w LKE