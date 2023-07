Legia Warszawa wkracza do walki o Ligę Konferencji Europy. Gdzie oglądać mecz z Ordabasy Szymkent?

Kiedy Raków Częstochowa już przebrnął przez jedną rundę eliminacji do Ligi Mistrzów (4:0 z Florą Tallin) i teraz walczy w kolejnej o awans z Karabachem Agdam, inne polskie kluby, które zakwalifikowały się do Ligi Konferencji Europy przygotowywały się do swoich dwumeczów. Nareszcie, w czwartek 27 lipca Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin włączają się do walki o europejskie puchary.

Legia Warszawa wkracza do walki o Ligę Konferencji Europy. Gdzie i kiedy oglądać?

Na pierwszy ogień pójdzie Legia Warszawa, która rozegra swój mecz jako pierwszy. Rywalem stołecznego klubu jest Ordabasy Szymkent z Kazachstanu. Rywale są nie w ciemię bici, a po siedemnastu kolejkach swojej ligi mają na koncie trzynaście zwycięstw, trzy remisy i jedną porażkę, co może oznaczać, że Wojskowych będzie czekał bardzo trudny bój.

Mecz Legia Warszawa – Ordabasy Szymkent rozegrany zostanie w czwartek 27 lipca 2023 roku. To starcie zaplanowano na godz. 17:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo można będzie oglądać w TV na antenie TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Kosta Runjaić z respektem podchodzi do tego spotkania

Przed tym spotkaniem odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął Kosta Runjaić. Niemiecki szkoleniowiec podchodzi z respektem do tego starcia i w pozytywnych słowach wypowiada się nt. rywala.

– Ordabasy to niebezpieczna drużyna, na którą będziemy musieli uważać. Grają w domu, będą mieli wsparcie trybun, będzie gorąca atmosfera i nie możemy się doczekać meczu. Dla Legii to historyczny mecz, bo pierwszy w Lidze Konferencji Europy UEFA. Chcemy wygrać, ale wiemy też, że rywale mają taki sam cel – powiedział.