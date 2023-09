Legia Warszawa poważnie osłabiona. Wielka strata przed hitowym starciem

Legia Warszawa przeszła przez cztery rundy eliminacyjne, dzięki którym wywalczyła sobie awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W ostatnim boju Wojskowi pokonali duński FC Midtjylland, jednak zrobili to dopiero w rzutach karnych przy Łazienkowskiej 3, gdzie decydujący strzał obronił Kacper Tobiasz. Pierwszy mecz rozgrywek nadchodzi wielkimi krokami, jednak Legioniści przystąpią do niego osłabieni. Według najnowszych informacji niedostępny będzie jeden z filarów ekipy prowadzonej przez Kostę Runjaicia.

Filar Legii Warszawa kontuzjowany. Nie zagra z Aston Villą

Mecz z Aston Villą szczególnie rozgrzewa umysły kibiców. Na stadion przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie przyjadą tacy zawodnicy, jak, m.in. Matty Cash, Moussa Diaby, Nicolo Zaniolo, Ollie Watkins, Leon Bailey, czy Pau Torres, których prowadzi Unai Emery. Oczywiście goście będą faworytami do zwycięstwa, jednak nie wolno skreślać szans Wojskowych, którzy w ostatnich tygodniach w europejskich pucharach nie zawodzą.

Niestety Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać ze swojego najmocniejszego składu. Od jakiegoś czasu kontuzję leczy Blaz Kramer, jednak w ostatnich tygodniach nie pełnił on roli startera. Zdecydowanie gorzej sprawa przedstawia się w bloku defensywnym. Jak poinformował Samuel Szczygielski z „Meczyków”, kontuzji doznał Rafał Augustyniak, który od początku sezonu jest podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa i trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie obrony wicemistrzów Polski bez niego.

Mecz Legii Warszawa z Aston Villą odbędzie się w czwartek 21 września o godz. 18:45. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w TVP Sport oraz platformie Viaplay, a także online na oficjalnej stronie internetowej sport.tvp.pl.

