Manchester United podejmie City. Przed nami wielkie derby w Premier League

Bieżący sezon to dla kibiców Manchesteru United istny rollercoaster emocji. Czerwone Diabły na inaugurację zmagań ligowych efektywnie rozbiły Leeds United i wiele wskazywało na to, że równie udanie rozpoczną walkę w Lidze Mistrzów. Te nadzieje okazały się płonne, a w pierwszej kolejce ekipa z Old Trafford sensacyjnie przegrała z Young Boys Berno.

Manchester United vs. Manchester City

W kilku ostatnich spotkaniach tylko geniusz Cristiano Ronaldo chronił podopiecznych Ole Gunnara Solskajera przed blamażem. Tak było w wygranych spotkaniach z Villarreal i Atalantą czy w zremisowanym rewanżu z drugą z tych drużyn.

Portugalczyk, podobnie jak jego koledzy, był jednak bezradny w przegranych wysoko spotkaniach z Leicester i Liverpoolem. Nawet efektowna wygrana z Tottenhamem nie sprawiła, że wśród kibiców United nie ma zwolenników zwolnienia Solskjaera. Jeśli Czerwone Diabły przegrają derbowe starcie z City, to obrońcom Norwega coraz trudniej będzie znajdować argumenty na pozostawienie go na stanowisku.

Rozpędzone City będzie faworytem?

Manchester City przed starciem z United ma trzy punkty przewagi nad lokalnym rywalem. Obywatele do derbowego starcia przystąpią podbudowani efektownym zwycięstwem w Lidze Mistrzów nad Club Brugge (4:1). Wcześniej jednak podopieczni Pepa Guardioli ulegli na własnym stadionie Crystal Palace oraz odpadli z Pucharu Ligi Angielskiej po meczu z West Ham United.

Mimo wszystko to City wydaje się być stabilniejsze w obecnym sezonie. Jeśli dołożyć do tego kontuzję Raphaela Varane'a, który jest istotnym elementem defensywy United, to właśnie Obywatele będą nieznacznymi faworytami starcia dwóch najlepszych ekip z Manchesteru.

O której mecz Manchester United - Manchester City?

Derby Manchesteru rozpoczną się o godz. 13:30 w sobotę 6 listopada. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport2 i w serwisie canalplus.com.

