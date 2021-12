Premier League. Dojdzie do spotkania przedstawicieli klubów. Powodem koronawirus

Aż pięć na sześć sobotnich spotkań Premier League zostało przełożonych z powodu ciągle pojawiających się nowych zakażeń wśród drużyn angielskiej ekstraklasy. Jedyny mecz z pierwszego dnia weekendu, jaki się ostał to pojedynek Arsenalu z Leeds United. Ten drugi zespół i tak przystępował do pojedynku w zdziesiątkowanym składzie, ale z powodu kontuzji, nie zakażeń.

Premier League. Dojdzie do spotkania przedstawicieli klubów

Przedstawiciele klubów Premier League postanowili zareagować na pogarszającą się sytuację pandemiczną. Pierwszym krokiem do podjęcia różnych decyzji ma być spotkanie, które zaplanowane jest na poniedziałek. Swoje spotkania mają odbyć również kapitanowie drużyn i szkoleniowcy. Trener Aston Villi Steven Gerrard liczy, że spotkanie rozjaśni wiele kwestii i odpowie na niezadane pytania.

Szef Premier League wystosował do właścicieli klubów list, w którym wyraźnie zachęcał wszystkich piłkarzy do zaszczepienia i przypomniał, jak ważne jest, by dokończyć trwający sezon. Organizacja na czele z Richardem Mastersem planuje przeprowadzać mecze, dopóki jest to bezpieczne.

– Wszyscy chcemy tego samego, czyli kontynuacji gry. Mam jednak zaufanie do osób w Premier League, które decydują o wszystkim. Moim zadaniem jest nadal przygotowywać drużynę do gry najlepiej, jak potrafię. Muszę oczywiście brać pod uwagę przypadki zakażeń w drużynie i w sztabie szkoleniowym – powiedział Steven Gerrard, który od paru spotkań z sukcesami prowadzi Aston Villę.

Czytaj też:

Wicelider Ekstraklasy ratuje punkt w ostatniej chwili! Warta Poznań „nie dowiozła” wyniku