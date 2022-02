Mason Greenwood wyszedł z aresztu. Dalszego dochodzenia będzie oczekiwał na wolności

Życie Masona Greenwooda mocno się skomplikowało po tym, jak jego była partnerka, modelka Harriet Robson opublikowała w internecie zdjęcia i nagrania, które w jednoznaczny sposób oskarżają 20-letniego zawodnika o znęcanie się nad nią i zmuszanie do seksu. Na opublikowanych na Instagramie zdjęciach widać liczne siniaki na ciele kobiety, zaś nagranie ukazuje jej krwawiące usta. Na materiale audio słychać natomiast Greenwooda, który w agresywny sposób próbuje zmusić kobietę do seksu.

Greenwood zwolniony z aresztu za kaucją

Policja podała, że Mason Greenwood został przez nią ujęty po tym, jak „dowiedziała się o zdjęciach i filmach w mediach społecznościowych zamieszczonych przez kobietę zgłaszającą przypadki przemocy fizycznej”. Areszt piłkarza został przedłużony do środy, w którą to zawodnik wyszedł po opłaceniu kaucji. 20-letni zawodnik w dalszym rozwoju śledztwa będzie brał udział na wolności. W tym czasie nie weźmie udziału w żadnym treningu Manchesteru United, ponieważ klub zapowiedział, że do wyjaśnienia sytuacji Greenwood jest zawieszony.

Swoją współpracę z zawodnikiem zawiesił również sponsor techniczny Nike. Zareagowała też firma EA Sports odpowiedzialna za produkcję gry FIFA 22, która poinformowała, że postać Greenwooda została usunięta z aktywnych składów offline i paczek z piłkarzami z trybu online.

