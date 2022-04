Oficjalnie: Manchester United przedstawił nowego trenera. Będzie nim Erik ten Hag

Od wielu miesięcy nie ustawały plotki na temat tego, kto w przyszłym sezonie poprowadzi drużynę Czerwonych Diabłów. Obecnie funkcję pierwszego szkoleniowca pełni Ralf Rangnick, aczkolwiek już kiedy podpisywał kontrakt, wiadomo było, że po rozgrywkach 2021/22 jego rola ulegnie zmianie i Niemiec będzie głównie doradcą zarządu.

Erik ten Hag nowym szkoleniowcem Manchesteru United

Od pewnego czasu spekulowało się, że jego następcą zostanie Erik ten Hag. Te informacje potwierdziły się 21 kwietnia, gdy zatrudnienie Holendra potwierdził sam klub z Anglii. Wcześniej z drużyną z północy Anglii łączono też Mauricio Pochettino, aczkolwiek to aktualny menedżer Ajaxu Amsterdam znalazł większe uznanie w oczach sterników Manchesteru.

W oficjalnym komunikacie Czerwonych Diabłów czytamy, że ten Hag związał się z tą ekipą kontraktem obowiązującym do czerwca 2025 roku, z możliwością przedłużenia go na jeszcze jeden sezon.

Władze Manchesteru United postawiły jasny cel przed Erikiem ten Hagiem

„W ciągu ostatni czterech lat Erik i jego Ajax udowodnili, że jest on jednym z najbardziej pożądanych oraz najczęściej odnoszących sukcesy trenerów w Europie. Jego drużyny znane są z atrakcyjnego, ofensywnego stylu gry, nastawionego na przywiązanie do młodzieży” – czytamy słowa Johna Murtougha, dyrektora angielskiego klubu.

„Podczas rozmów z Erikiem, które doprowadziły do rozpoczęcia naszej współpracy, wysoce zaimponował nam swoją długoterminową wizją, mającą przywrócić Manchester United do poziomu, na którym znów chcemy rywalizować. Ma w tym swój jasny cel i wykazuje ogromną determinację, by go osiągnąć” – dodał działacz.

