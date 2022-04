Manchester United – Chelsea. Transmisja na żywo w TV i stream online hitu Premier League

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu Premier League, gdzie w walce o mistrzostwo liczą się już tylko Manchester City i Liverpool FC. Za plecami tych drużyn trwa z kolei rywalizacja o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Na dobrej drodze do Ligi Mistrzów są Chelsea i Arsenal, które zajmują kolejno trzecią i czwartą lokatę.

Manchester United czy Chelsea?

The Blues czeka jeszcze finał Pucharu Anglii, w którym zagrają o trofeum z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 14 maja, przez co władze Premier League zostały zmuszone przełożyć zaplanowane na dzień później spotkanie Chelsea z Manchesterem United. Mecz zostanie rozegrany w czwartek 28 kwietnia i chociaż areną zmagań będzie Old Trafford, to nieznacznym faworytem starcia będą goście.

Manchester United znajduje się bowiem ostatnio w dużym dołku, o czym świadczą dotkliwe porażki z Arsenalem (1:3) i Liverpoolem (0:4). Czerwone Diabły nie mają już praktycznie szans na awans do Ligi Mistrzów i prawdopodobnie będą musiały zadowolić się grą w jednym z mniej prestiżowych europejskich pucharów. Wciąż muszą jednak mieć się na baczności, ponieważ ósme w tabeli Wolverhampton ma wprawdzie pięć punktów straty do ekipy z Old Trafford, ale też jedno rozegrane spotkanie mniej.

Manchester United – Chelsea. Transmisja online i stream

Mecz Manchesteru United z Chelsea zostanie rozegrany w czwartek 28 kwietnia. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:45, a transmisję ze starcia będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 2 i w serwisie canalplus.com.

