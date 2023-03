Złe wieści ws. Jakuba Modera. Przekazał je sam trener Brightonu

Fatalne wieści napływają do nas z Anglii, gdzie na co dzień gra Jakub Moder. Trener Brightonu przyznał otwarcie, że rehabilitacja reprezentanta się przeciąga i nieprędko wróci on na boisko.

Jakub Moder w sezonie 2022/23 jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku w oficjalnym meczu swojej drużyny. Brighton dobrze radzi sobie w Premier League pod wodzą nowego trenera, ale reprezentant naszego kraju nie ma w tych wynikach żadnego udziału. Robert De Zerbi zdradził, jak przebiega rehabilitacja Polaka i kiedy będziemy mogli znów oglądać go w akcji. Słowa szkoleniowca nie były optymistyczne. Długa rehabilitacja Jakuba Modera po zerwaniu więzadeł Wszystko przez kontuzję, której wychowanek Lecha Poznań doznał w kwietniu ubiegłego roku. Mewy grały wówczas z Norwich, a pomocnik pojawił się na boisku, wchodząc w ławki. Zdołał zagrać jednak tylko chwilę, zanim wydarzyła się tragedia. W 85. minucie padł na murawę bez żadnego kontaktu z rywalem, a żeby ją opuścić, potrzebna była interwencja medyków. Diagnoza okazała się brutalna – zerwane więzadła w kolanie. Naturalnie więc Moder musiał przejść operację, a następnie wziąć udział w długim procesie rehabilitacyjnym, który dotychczas jeszcze się nie skończył. Właśnie przez uraz zabrakło go między innymi na mistrzostwach świata w Katarze. I choć w pewnej chwili mówiło się nawet, iż może zdążyć na mundial, rzeczywistość bezlitośnie zweryfikowała te plany. Roberto De Zerbi o powrocie Jakuba Modera po kontuzji Trzy miesiące po katarskim czempionacie reprezentant Polski nadal nie może występować w Premier League ani żadnych innych rozgrywkach, bo nadal nie doszedł do siebie. Teraz głos w tej sprawie zabrał Roberto De Zerbi, szkoleniowiec The Seagulls. Niestety Włoch nie przekazał dobrych wiadomości w sprawie wychowanka Kolejorza. – Miałem okazję porozmawiać z nim w czwartek. Czuje się lepiej, trenuje i pracuje z trenerami od przygotowania fizycznego. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że pojawi się na boisku jeszcze w tym sezonie – przyznał trener cytowany przez „The Argus".

