Wzruszająca wiadomość Szczęsnego do Fabiańskiego. „Skromność nie pozwoli ci się przyznać”

9 października Łukasz Fabiański rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji Polski. Było to jego 57. spotkanie w reprezentacyjnych barwach. Pożegnanie z kadrą było bardzo emocjonalne dla golkipera West Hamu, ale mocno przeżył je także największy konkurent Fabiańskiego, czyli Wojciech Szczęsny. Jego wpis na Instagramie dotyczący starszego kolegi po fachu mówi wiele.

Dlaczego Łukasz Fabiański podjął decyzję o opuszczeniu kadry?

O rezygnacji niektórych kadrowiczów z gry w drużynie narodowej mówiło się od dawna. O Fabiańskim też wspominano w tym kontekście i rzeczywiście 36-latek postanowił zakończyć swoją reprezentacyjną karierę. Miało to związek między innymi z faktem, że Paulo Sousa jednoznacznie określił, iż za jego kadencji to zawsze Szczęsny będzie jego pierwszym wyborem między słupkami. Golkiper West Hamu chciał więc skupić się w pełni na występach w drużynie z Premier League.

W ostatnich latach obaj bramkarze zażarcie rywalizowali o miejsce w wyjściowej jedenastce Biało-Czerwonych. Fabiański miał jednak pecha. Nawet kiedy znakomicie spisywał się w różnego rodzaju eliminacjach, kolejni selekcjonerzy przed wielkimi turniejami i tak decydowali się postawić Szczęsnego ponad nim. Mimo tego pomiędzy dwoma byłymi zawodnikami Arsenalu nigdy nie było nienawiści.

Wojciech Szczęsny opublikował zdjęcie z Łukaszem Fabiańskim

Świadczy o tym choćby to, w jaki sposób Szczęsny pożegnał swojego wieloletniego rywala o miejsce między reprezentacyjnymi słupkami. Na swoim profilu instagramowym opublikował ich wspólne zdjęcie sprzed lat, z czasów gry w zespole The Gunners, a pod nim umieścił emocjonalną wiadomość.

„Łukaszu, długa ta nasza wspólna droga… Raz ty, raz ja i tak na zmianę, ale dzisiaj dzień jest tylko twój. I choć twoja skromność nie pozwoli ci się do tego przyznać, to wiedz, że dla tej reprezentacji byłeś wyjątkowy, tak jak dla mnie wyjątkowa była rywalizacja z tobą. Dziękuję za każdą wspólną chwilę i za bycie motywacją do ciężkiej pracy” – napisał Szczęsny.

