Mateusz Morawiecki pożegnał Łukasza Fabiańskiego. Padły wzruszające słowa

Mecz reprezentacji Polski z San Marino był ostatnim, w którym w barwach narodowych wystąpił Łukasz Fabiański. Ta smutna chwila poruszyła nie tylko zwykłych kibiców, lecz także premiera naszego kraju. Mateusz Morawiecki napisał o bramkarzu West Hamu na swoim Facebooku.

Dlaczego Łukasz Fabiański zrezygnował z gry w kadrze?

Zaraz po wyjątkowo nieudanym dla Biało-Czerwonych Euro 2020 golkiper uznał bowiem, że jego czas w reprezentacji Polski dobiegł końca. Ma on już 36 lat i mimo bycia w dobrej formie chciał skupić się wyłącznie na grze w klubie Premier League. Do tego Paulo Sousa jasno zakomunikował już na początku swojej kadencji, że dopóki on jest selekcjonerem, między słupkami numerem jeden zawsze będzie Wojciech Szczęsny.

Decyzja Fabiańskiego była więc zrozumiała. Z San Marino rozegrał swój 57. i zarazem ostatni mecz w kadrze. Został uhonorowany pamiątkową koszulką, a kiedy schodził, zawodnicy obu zespołów oraz członkowie sztabu szkoleniowego Sousy utworzyli dla niego szpaler. W tej chwili bramkarz nie krył swojego wzruszenia. W pewnym momencie po prostu zalał się łzami.

Mateusz Morawiecki o Łukaszu Fabiańskim na Facebooku

Ten widok poruszył także Mateusza Morawieckiego. „Nic dziwnego, że kibice tak go uwielbiali. Łukasz ma talent i pracowitość, którymi mógłby obdzielić kilku bramkarzy, a przy tym skromność, której wszyscy możemy się od niego uczyć. Mówimy jednak o bramkarzu klasy światowej, który wiele razy uszczęśliwiał swoimi interwencjami całą Polskę i wprawiał w rozpacz najlepszych napastników świata” – napisał premier.

