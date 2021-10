Czeka nas przerwa od reprezentacji. Kiedy kolejne mecze Polaków?

Reprezentacja Polski ma jeszcze do rozegrania dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni do walki o punkty wrócą w listopadzie, kiedy to zmierzą się z Andorą i Węgrami.

Polacy rozegrali już osiem spotkań w ramach eliminacji do mistrzostw świata, które pod koniec 2022 roku odbędą się w Katarze. Na tym jednak nie koniec występów Biało-Czerwonych. Podopiecznych Paulo Sousy czekają jeszcze dwa mecze, ale kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Nasi reprezentanci wrócą do rywalizacji w kwalifikacjach dopiero w połowie listopada. Sześć punktów do zdobycia Polacy najpierw zagrają na wyjeździe z Andorą, która obok San Marino jest najsłabszą drużyną grupy I. W pierwszym spotkaniu górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali 3:0 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Również teraz zdecydowanymi faworytami spotkania będą nasi reprezentanci. Drużyna prowadzona przez Sousę eliminacje zwieńczy meczem na PGE Narodowym z Węgrami. Madziarzy sprawili nam niemałe problemy w pierwszym spotkaniu, który był debiutem Portugalczyka za sterami reprezentacji Polski. Starcie zakończyło się remisem 3:3, chociaż do 52. minuty Węgrzy prowadzili już 2:0. Wówczas obraz gry odmienili zmiennicy, a trafienie na wagę remisu odnotował Lewandowski. Terminarz meczów w grupie I Andora – Polska (12.11, godz. 20:45)

(12.11, godz. 20:45) Anglia – Albania (12.11, godz. 20:45)

Węgry – San Marino (12.11, godz. 20:45)

Polska - Węgry (15.11, godz. 20:45)

- Węgry (15.11, godz. 20:45) Albania – Andora (15.11, godz. 20:45)

San Marino – Anglia (15.11, godz. 20:45)