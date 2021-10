Co ze zdrowiem Paulo Sousy? Agent selekcjonera ujawnia

O tym, że Paulo Sousa jest zakażony koronawirusem, poinformowano w środę 27 października. – Ma dość wyraźne symptomy. Odczuwa skutki choroby. Po raz ostatni rozmawiałem z nim w środę wieczorem, miał gorączkę dobijającą do 40 stopni – informował później rzecznik PZPN i team manager reprezentacji Polski, Jakub Kwiatkowski.

Jak wyjaśnił Kwiatkowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty, selekcjoner przebywa na izolacji domowej w Portugalii. W rozmowie z rzecznikiem trener miał przekazać, że nie będzie musiał czekać na uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa i zakończy izolację po 10 dniach. To oznacza, że będzie mógł pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski już w dniu jego rozpoczęcia, czyli 8 listopada.

Informację, że Sousa nie opuści zgrupowania, potwierdził 28 października w rozmowie z Polską Agencją Prasową jego agent, Hugo Cajuda. – Paulo czuje się dobrze. Jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie – dodał.

Zgrupowanie w Hiszpanii

Przypomnijmy, zgrupowanie przed listopadowymi meczami w ramach eliminacji do mistrzostw świata rozpocznie się w Hiszpanii. Taka decyzja jest podyktowana względami logistycznymi, ponieważ 12 listopada rozegramy mecz w Andorze, czyli kraju sąsiadującym z Hiszpanią. Tym samym Biało-Czerwoni unikną długiej i męczącej podróży, ponieważ na terenie Andory nie ma lotnisk.

Jak tłumaczył Kwiatkowski w rozmowie z Polsatem Sport, 11 listopada zawodnicy pojadą autokarem z Hiszpanii do Andory, gdzie przenocują w hotelu, a następnego dnia rozegrają mecz. 13 listopada z kolei polecą do Warszawy i tam będą przygotowywali się do zaplanowanego na 15 listopada meczu z Węgrami.

Czytaj też:

Jan Bednarek o pracy z Paulo Sousą: Idziemy w dobrym kierunku