Konferencja prasowa Paulo Sousy

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Andorą i Węgrami zaczyna się w poniedziałek 8 listopada. Piłkarze zostali zaproszeni do Hotelu Camiral nieopodal Girony, co jest podyktowane względami logistycznymi. Za kilka dni Biało-Czerwoni rozegrają wyjazdowe spotkanie w Andorze, gdzie mogą dojechać wyłącznie autokarem. Na terenie Andory nie ma bowiem lotnisk, co wykluczało bezpośrednią podróż z Warszawy.

Podczas pierwszej konferencji prasowej wystąpił Paulo Sousa. Poniżej zapis wystąpienia selekcjonera:

Plan zgrupowania reprezentacji Polski:

8 listopada (poniedziałek)

16:00: Trening (otwarty dla mediów)

9 listopada (wtorek)

10:30: Trening (15 min otwarte)

13:45: konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego (Hotel Camiral)

16:00: Trening – stałe fragmenty (zamknięty dla mediów)

10 listopada (środa)

10:30 trening (15 min otwarte)

11 listopada (czwartek)

10:00: Wyjazd autokarem do Andory

17:30: oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Stadion w Andorze)

18:00: oficjalna sesja treningowa reprezentacja Polski (Stadion w Andorze)

12 listopada (piątek)

20:45: mecz eliminacji MŚ Andora – Polska (po meczu powrót do hotelu w Andorze)

13 listopada (sobota)

10:00: Wyjazd z hotelu w Andorze na lotnisko

13:00: Wylot z Girony lotem czarterowym do Warszawy

14 listopada (niedziela)

10:30: oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Legia, 15 min otwarty dla mediów)

14:30: oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy)

18:20: oficjalna konferencja prasowe reprezentacji Węgier (PGE Narodowy)

15 listopada (poniedziałek)

20:45: mecz eliminacji MŚ Polska - Węgry

