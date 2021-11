Dziennikarze grzmią po porażce Polaków. „Ten mecz kompromituje Sousę”

Polacy wprawdzie zagwarantowali sobie miejsce w barażach przed mistrzostwami świata, ale porażka z Węgrami sprawiła, że mogą skończyć jako drużyna nierozstawiona. Po spotkaniu gorzkich słów pod adresem zespołu oraz Paulo Sousy nie szczędzili dziennikarze.

Eliminacje do MŚ 2022. Dziennikarze krytykują Sousę

„Pierwsza porażka na Narodowym od ponad siedmiu lat. W takim momencie. Kalkulacja Sousy miała być chłodna, a wyszło nieodpowiedzialnie” – ocenił Piotr Włodarczyk z meczyki.pl. Jak zauważył Włodarczyk, „katastrofalna gra przy stałych fragmentach gry to już nasz znak firmowy”. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni bramki po rzutach wolnych tracili m.in. w ostatnich meczach z Andorą i Węgrami.

Samuel Szczygielski z meczyki.pl skupił się na portugalskim trenerze. „Nie chcemy krytyki na siłę, ale ten mecz kompromituje Sousę. Autentycznie nadzieja w tego selekcjonera drastycznie maleje” – ocenił. Michał Pol z kolei na gorąco komentował pierwszą bramkę strzeloną przez Węgrów. „Co za szmaciarski gol. »Asysta« Tymka, kanał Wojtka, jak zwykle stały fragment. Nadzieja w zmianach i drugich połowach Sousy” – pisał. Więcej komentarzy dziennikarzy po meczu z Węgrami zebraliśmy poniżej.

Paulo Sousa skomentował mecz Polska – Węgry

Po porażce z Madziarami głos zabrał Paulo Sousa, który ocenił, że jego podopieczni „używali więcej serca niż umysłu”. – Musimy podejmować taktycznie i strategicznie mądre decyzje. Dzisiaj tego brakowało – dodał. Zdaniem portugalskiego selekcjonera zespół nie był w optymalnej formie, ale spotkanie z Węgrami było dobrym momentem na to, by drużyna dojrzała. – Mamy takich piłkarzy, którzy mogą wykonać krok do przodu. Mamy jakość piłkarską, ale musimy być silniejsi jako drużyna – przekonywał.

Na boisku zabrakło m.in. Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, którzy dostali wolne od trenera. Spotkanie na ławce rezerwowych zaczęli Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Maciej Rybus, Bartosz Bereszyński i Arkadiusz Milik, którzy grali przeciwko Andorze od pierwszych minut. Jak decyzję o wystawieniu niemal rezerwowego składu tłumaczył trener? – Nie możemy polegać na jednym, dwóch znakomitych zawodnikach, bo jak ich zabraknie, to co wtedy? Musimy wprowadzać do zespołu młodzież, bo ona potrzebuje zdobywać doświadczenie – stwierdził.

