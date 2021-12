Paulo Sousa przerwał milczenie. „I want to say dziękuję”

Po tym, jak 26 grudnia Paulo Sousa poinformował Cezarego Kuleszę, że chce rozwiązać kontrakt z PZPN-em i zakończyć pracę z reprezentacją Polski, Portugalczyk był nieuchwytny. Szkoleniowiec nie rozmawiał z polskimi mediami oraz nie zabierał głosu w mediach społecznościowych. Pierwsze oświadczenie wydał niespełna godzinę po tym, jak szef PZPN potwierdził, że federacja rozwiąże umowę z trenerem.

Paulo Sousa opublikował podziękowania

Sousa swój wpis na Instagramie rozpoczął od podziękowań, w które wplótł polskie słowo. „I want to say dziękuję" – napisał podkreślając, że dziękuje za „wzbogacające i zaszczytne doświadczenie”. W dalszej części swojego krótkiego oświadczenia Portugalczyk zwrócił się do Zbigniewa Bońka, dziękując mu za możliwość pracy dla „tego wspaniałego kraju” , jakim jest Polska.

Nie zabrakło również podziękowań dla piłkarzy za ich „rozwój i ciężką pracę”. „Dziękuję pracownikom PZPN-u za stwarzanie nam zawsze najlepszych warunków do pracy na rzecz realizacji naszych celów. Dziękuję fanom za wsparcie dla naszego zespołu w dobrych i trudnych momentach” – dodał. „Uwierzcie w siebie i do zobaczenia w Katarze” – podsumował.

Sousa odchodzi i co dalej?

Przypomnijmy, były już selekcjoner Biało-Czerwonych na mocy porozumienia z polską federacją będzie musiał wypłacić odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Zakończenie współpracy z PZPN jest jednak warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy z brazylijskim Flamengo, które chce zakontraktować Sousę.

Obecnie reprezentacja Polski pozostaje bez trenera, ale wiele wskazuje na to, że taki stan rzeczy nie potrwa długo. Biało-Czerwoni za trzy miesiące rozegrają bowiem baraże do mistrzostw świata, a PZPN z pewnością zrobi wszystko, by jak najszybciej wyłonić nowego szkoleniowca. Faworytem do objęcia schedy po Sousie wydaje się być Adam Nawałka, chociaż w przekazach medialnych przewijały się także nazwiska zagranicznych trenerów.

