Michniewicz spotka się z Lewandowskim. Później nadejdzie czas na resztę „trzonu reprezentacji”

Czesław Michniewicz po wielu tygodniach oczekiwania został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. 31 stycznia 2022 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem właśnie nowego szkoleniowca kadry. Michniewicz wypowiedział się między innymi na temat najbliższych dni w roli trenera Polaków.

Michniewicz spotka się z Lewandowskim

Czesławowi Michniewiczowi zostały 52 dni do pierwszego meczu barażowego przeciwko reprezentacji Rosji. Według selekcjonera jest to dużo czasu. – Bluźnierstwem z mojej strony byłoby narzekanie, że tego czasu jest mało. Jako trener cieszę się, że mam te 52 dni – powiedział nowy trener reprezentacji. – Już wiem na temat reprezentacji Rosji bardzo dużo. Poczyniłem pewne kroki i ustalenia – dodał jeszcze Michniewicz, tłumacząc, że do „Akcji Rosja” zaczął przygotowywać się na długo przed ostateczną decyzją prezesa Cezarego Kuleszy.

Michniewicz zdradził, że ma teraz plan rozpocząć spotkania z piłkarzami. Stwierdził, że zanim zawodnicy przyjadą na zgrupowanie, będą wiedzieć o Rosji wszystko. – Na pewno w pierwszej kolejności postaram się spotkać z trzonem naszej reprezentacji. Już w tym tygodniu zobaczę się z Robertem Lewandowskim. Pozostali starsi zawodnicy również niedługo mogą spodziewać się mojej wizyty – zapowiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

