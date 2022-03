Robert Lewandowski skomentował decyzję FIFA ws. Rosji. Wskazał, co jest najważniejsze dla Polaków

Bayern Monachium w meczu rewanżowym rozbił RB Salzburg (7:1) i pewnie awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jednym z bohaterów spotkania został Robert Lewandowski, który w 11 minut strzelił hat-tricka. Po końcowym gwizdku sędziego snajper Bawarczyków został zapytany o komentarz do decyzji FIFA, która wykluczyła Rosję z turnieju barażowego przed mistrzostwami świata. – Innej sytuacji sobie chyba każdy z nas nie wyobrażał – ocenił kapitan reprezentacji Polski cytowany przez polsatsport.pl.

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski o decyzji FIFA

Według Lewandowskiego decyzja światowej federacji jest odpowiednia. Jak wskazał, ciężko byłoby wybrać drużynę, która miałaby zastąpić Rosję w półfinale, ponieważ pozostałe reprezentacje mogłyby czuć się poszkodowane. – Dla nas najważniejsze będzie się skupić na przygotowaniach, na tym (drugim – przyp. red.) meczu, zagrać go najlepiej, jak będziemy potrafili i zrobić wszystko, żebyśmy awansowali na mistrzostwa świata – dodał.

Biało-Czerwoni mecz finałowy rozegrają 29 marca, a o awans na mundial zmierzą się ze Szwecją lub Czechami. Jeśli wcześniej kadra nie rozegra starcia towarzyskiego, to spotkanie finałowe będzie debiutem Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji seniorskiej. – Ten finał będzie głównym punktem. Te parę treningów więcej przy nowym trenerze może być z korzyścią dla nas, ale to będzie jeden, jedyny mecz. To nie ma znaczenia, czy gralibyśmy dwa mecze, czy jeden – stwierdził Lewandowski.

Snajper Bawarczyków wskazał, że jedyną przewagą Polaków w porównaniu z Czechami czy Szwedami jest to, że nasz zespół musi wygrać tylko jeden mecz, by awansować na mundial. – Ale przerwa między meczami to chyba cztery dni i zmęczenie by nie przeszkadzało – podsumował.

