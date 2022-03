Czesław Michniewicz o taktyce na mecz Polska – Szwecja. Co z Krychowiakiem? „Liczę na niego”

Czesław Michniewicz przed kamerami TVP Sport mówił między innymi o Grzegorzu Krychowiaku. – Grzegorz to bardzo ważny zawodnik z piękną historią w reprezentacji Polski, ale brakuje mu gry. W trakcie meczu, kiedy inni zawodnicy będą zmęczeni jego doświadczenie może się przydać, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nie wiemy, ile ten mecz potrwa, ale bardzo liczę na niego podczas meczu – powiedział szkoleniowiec naszej kadry.

Taktyka ma być zmienna. Kluczowe zadanie Bielika

– Będziemy grali trójką i czwórką obrońców. Bielik będzie pełnił rolę środkowego obrońcy, który momentami będzie wchodził między Glika i Bednarka, ale będzie też pełnił rolę defensywnego pomocnika. Dzięki temu będziemy płynnie przechodzić do innego ustawienia. Reagujemy na to, co mamy. Na to co się dzieje w drużynie. W tym oczywiście urazy. Bielik występował na tej pozycji w 2019, kiedy graliśmy na MME we Włoszech – mówił przed kamerami TVP Sport Michniewicz.

Michniewicz mówił też, czemu postawił na Góralskiego. – Góralski też jest doświadczonym piłkarzem. Potrzebny jest piłkarz o takich parametrach, z taką dynamiką, z takim odbiorem piłki. Mam nadzieję, że szybko nie złapie żółtej kartki, bo to nam bardzo skomplikuje granie – skomentował swoją decyzję selekcjoner.

