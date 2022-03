Wulgarne przyśpiewki polskich kibiców przeciwko Putinowi. Konieczna była interwencja

Biało-Czerwoni po dobrym spotkaniu pokonali Szwedów 2:0 i awansowali na mundial, który rozpocznie się 21 listopada w Katarze. Obie bramki padły w drugiej połowie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się kapitan naszej drużyny narodowej – Robert Lewandowski. Wynik rywalizacji ustalił Piotr Zieliński.

Mistrzostwa świata 2022. Wulgarne przyśpiewki kibiców

Od ponad miesiąca trwa wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali naszych wschodnich sąsiadów. Świat solidaryzuje się z Ukraińcami na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego też przed finałowym spotkaniem barażowym obie reprezentacje pozowały do zdjęcia przy banerze, który nawoływał do pokoju. Co więcej, Robert Lewandowski grał z opaską kapitańską w barwach narodowych Ukrainy.

Podczas meczu kibice zgromadzeni na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie nie tylko żywiołowo dopingowali polskich piłkarzy, ale także postanowili wyrazić swoje zdanie na temat rosyjskiej agresji. Spora część fanów ochoczo wykrzykiwała wulgarne przyśpiewki pod adresem Rosji oraz jej prezydenta — Władimira Putina. Gdy tylko okrzyki się wzmagały, natychmiast przerywał je spiker, który apelował o koncentrację na dopingu dla Biało-Czerwonych.

Ceremonia losowania fazy grupowej mistrzostwa świata w Katarze odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godzinie 18:00.

