Ekspert wskazał, jak mecz Belgia – Polska może wpłynąć na Czesława Michniewicza. To go martwi

Mecz reprezentacji Polski z Belgią, rozegrany w ramach Ligi Narodów 2022 będzie na długo zapamiętany przez całe środowisko piłkarskie. Nasi kadrowicze zagrali w nim fatalnie i nie zmienia tego faktu nawet przyzwoita pierwsza połowa. Druga bowiem była w ich wykonaniu tak tragiczna, że spotkanie zakończyło się porażką 1:6 – pierwszą tak wysoką od czasu blamażu Biało-Czerwonych z Hiszpanią w 2010 roku. Wtedy prowadził ich Franciszek Smuda.

Liga Narodów UEFA 2022. Michał Żewłakow wskazał najważniejsze zadanie dla Czesława Michniewicza

Co piłkarz myśli w takich momentach? – Cierpi psychicznie, trochę się wstydzi, a jednocześnie czeka na kolejny występ, żeby udowodnić, że to był przypadek albo dzień, kiedy nic się nie udawało – stwierdził Michał Żewłakow na łamach „Przeglądu Sportowego”. W przywołanym starciu z Hiszpanią był on kapitanem reprezentacji Polski.

Ekspert jednoznacznie stwierdził, iż teraz najważniejszym zadaniem Czesława Michniewicza będzie zresetowanie głów jego piłkarzy. W dużej mierze właśnie od tego może zależeć wynik naszego kolejnego spotkania z Holandią.

Jak mecz Belgia – Polska może wpłynąć na postrzeganie Czesława Michniewicza?

Żewłakow został zapytany również o to, w jaki sposób wysoka przegrana z Belgią może wpłynąć na sytuację naszego selekcjonera. – Na pewno jego reputacja została nadszarpnięta, również dostał bolesną nauczkę. Takie przegrane psują atmosferę w przestrzeni medialnej – stwierdził były kapitan Biało-Czerwonych.

W dalszej części rozmowy wyznał, iż dziennikarze, którzy są negatywnie nastawieni do naszego szkoleniowca, mogą zrobić wiele złego wokół kadry. Żewłakow sądzi, że zła atmosfera wokół reprezentacji może bardzo niekorzystnie wpłynąć na przygotowania reprezentacji Polski do mistrzostw świata w Katarze.

