NA ŻYWO: Polska gra z Holandią w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni chcą się zrehabilitować

44. min. Od pięciu minut nie potrafimy wymienić więcej niż dwa podania... Holendrzy niemal non stop w natarciu. 43. min. Ekipa Oranje zamknęła podopiecznych trenera Michniewicza w ich własnym polu karnym. Trudny okres meczu dla naszej drużyny narodowej. 42. min. Dumfries nie spodziewał się, że Góralski nie trafił w piłkę i całe szczęście dla Biało-Czerwonych. Inaczej prawy wahadłowy naszych rywali miałby doskonałą okazję do zdobycia bramki. 41. min. Cash wybił dośrodkowanie Depaya, ale Holendrzy nadal mają futbolówkę. 40. min. Za mocne zagranie Depaya do Blina na lewe skrzydło, uniknęliśmy zagrożenia. 39. min. Była okazja do wyprowadzenia kontry, lecz Piątek podawał do Zalewskiego po prostu fatalnie. 38. min. Huknął Timber z dystansu, ale wysoko w trybuny. 37. min. Krychowiak dobrze krył przeciwnika w naszej „szesnastce” i oddalił zagrożenie wybiciem. 36. min. Jeszcze jeden nieudany atak Holendrów, bo jeden z nich nie opanował zbyt mocnego podania. 35. min. Timber wrzucał w pole karne, lecz Skorupski poradził sobie z tym zagraniem z dziecinną łatwością. 34. min. Cierpliwy atak pozycyjny Holendrów, my dobrze się asekurujemy. 32. min. Odebraliśmy Holendrom piłkę na ich połowie, lecz Zieliński szybko ją stracił. 31. min. Centra w kierunku Depaya, nie będzie nawet rzutu rożnego po interwencji Kiwiora. 30. min. Powtórki wykazały, że Krychowiak faktycznie nadepnął Dumfriesa, ale VAR nie zareagował. Duże szczęście Biało-Czerwonych, bo to mógł być rzut karny dla Oranje. 29. min. Kiwior wybija dośrodkowanie naszych rywali. 28. min. Leży jeden z Holendrów w naszym polu karnym, ale sędzia nie przerywa gry. 27. min. Depay huknął z dystansu prosto w ręce Skorupskiego! 26. min. Cash zdobył bramkę, ale powinien popracować nad dokładnością w wyprowadzaniu piłki z defensywy. Kolejny raz mocno ryzykował i stracił futbolówkę. 25. min. Pokazywał się Dumfries z prawej strony, De Vrij jednak podał mu fatalnie. Oranje jednak utrzymują się przy piłce. 24. min. Fatalne podanie Casha i strata w prostej sytuacji. Na szczęście Bednarek był czujny. 23. min. Polacy dłużej utrzymują się przy piłce, ale tylko na własnej połowie. 22. min. Dużo szczęścia mieli Biało-Czerwoni. Skorupski obronił strzał w taki sposób, że Blind doszedł do strzału, ale uderzył bardzo niecelnie. 20. min. Zalewski stracił piłkę tuż przed polem karnym Holendrów. Bednarek ratował sytuację faulem i zobaczył żółtą kartkę. 19. min. Bramkę zdobył Matty Cash. Prawy obrońca uderzał z prawej strony „szesnastki” rywali, futbolówka przeszła jeszcze między nogami jednego z defensorów Oranje! 18. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 17. min. Dobra interwencja Skorupskiego w trudnej sytuacji. Po zamieszaniu w naszym polu karnym do strzału doszedł Bergwijn, ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. 16. min. Grzegorz Krychowiak ostro sfaulował Frenkiego de Jonga, to musiało się skończyć kartką. 15. min. Berghuis pokusił się o strzał z około 20 metrów, ale ta próba była niecelna. Skorupski nawet nie musiał rzucać się w kierunku futbolówki. 14. min. Kiwior na posterunku kolejny raz, wybił piłkę w niebezpiecznej sytuacji. 13. min. Tym razem Frankowski został zatrzymany przez Ake bez przewinienia. 12. min. Polacy utrzymywali się przy piłce pod polem karnym rywali, ale ani Zieliński, ani Zalewski nie znaleźli miejsca na podanie w „szesnastkę”. 11. min. Strata Dumfriesa, dobrze zachował się Bereszyński. 10. min. Faul Ake na Frankowskim przy linii bocznej. To było ostre wejście... 9. min. Nieudana kontra Polaków, Zalewski próbował centrować, ale trafił w przeciwnika. 8. min. Depay próbował uderzać przewrotką, na szczęście nie trafił w futbolówkę. 8. min. Świetne podanie Depaya do Klaassena. Mieliśmy sporo szczęścia, że pomocnik uderzył nieczysto. 7. min. Dobrze ustawiony Bereszyński przechwycił prostopadłe podanie w kierunku Depaya. 6. min. Depay próbował dryblować w środku pola, ale nasi obrońcy go zatrzymali. Podobnie jak nasi przeciwnicy zatrzymali szarżującego Casha chwilę potem. 5. min. Zdecydowanie za mocne dogranie w kierunku Blinda. 4. min. Zablokowana centra Dumfriesa przez Bereszyńskiego. 3. min. Dośrodkowanie Blinda w pole karne, dobra interwencja Kiwiora. 2. min. Zakładamy wysoki pressing, ale Holendrzy radzą sobie z nim bez większych kłopotów. 1. min. Dośrodkowanie i zdecydowanie nieudane zagranie Bednarka głową. 1. min. GRAMY! 20:44 Początek meczu już za chwilę! 20:43 I został przerwany w połowie... 20:42 W Rotterdamie wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. 20:41 Zawodnicy wychodzą na murawę. 20:40 Jan de Zeeuw nie daje Polakom wielkich szans na korzystny wynik:



Holenderski trener ocenił szanse Polski w meczu z Oranje. Tego brakuje Biało-Czerwonym 20:37 Wyjściowy skład reprezentacji Holandii: Flekken – Timber, de Vrij, Ake – Dumfries, Berghuis, de Jong, Blind – Klaasen – Depay, Bergwijn 20:32 Biało-Czerwoni na rozgrzewce:



20:28 W naszej kadrze zadebiutuje dziś Jakub Kiwior.



20:25 Z naszą kadrą narodową jest jak z autem-składakiem – tak przynajmniej twierdzi Grzegorz Mielcarski. Przeczytajcie rozmowę z ekspertem, zanim wybrzmi pierwszy gwizdek.



Grzegorz Mielcarski dla „Wprost”: To chyba nie ten czas, aby Polacy byli chłopcami do bicia 20:21 Poznaliśmy już skład, w jakim reprezentacja Polski wyjdzie na mecz z Holandią



Oficjalnie: Skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią. Tak zagramy w Lidze Narodów 20:16 Witamy w relacji na żywo z meczu reprezentacji Polski z Holandią. Już mniej więcej za pół godziny rozpocznie się kolejne starcie z udziałem Biało-Czerwonych w Lidze Narodów!

Choć reprezentacja Polski udanie rozpoczęła rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów UEFA – od pokonania Walii 2:1 – w drugim spotkaniu już nie poszło jej tak dobrze. W starciu z Belgią na wierzch wyszły wszystkie problemy naszej kadry, z którymi nie potrafiła sobie poradzić w ostatnich miesiącach i latach. W efekcie Biało-Czerwoni przegrali z Czerwonymi Diabłami aż 1:6. Teraz przeciwnikami naszych kadrowiczów są Holendrzy, którzy w tej edycji Ligi Narodów już potrafili dać pokaz swojej siły.

Liga Narodów UEFA 2022. Holandia faworytem w meczu z Polską

To właśnie Oranje pokonali bowiem naszych ostatnich „oprawców” aż 4:1 w pierwszej serii gier. W naturalny sposób zatem to właśnie drużyna prowadzona przez Louisa van Gaala jest uznawana za faworyta w starciu z Polską.

Takie zdania są również eksperci, których pytano o szanse Biało-Czerwonych w meczu z Holandią. Ani Jan de Zeeuw, ani Robert Maaskant nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Obaj trenerzy, którzy niegdyś pracowali w naszym kraju, zdecydowanie opowiedzieli się za zwycięstwem dzisiejszych gospodarzy. Drugi z nich dowodził, że niezależnie od tego, jaki styl gry obierze ekipa Czesława Michniewicza, zespół Oranje i tak sobie poradzi. Holendrom nie sprawia problemu granie z przeciwnikami nastawionymi na defensywę, z kolei przy wymianie ciosów również są w stanie bezlitośnie wypunktować przeciwnika.

Skład Biało-Czerwonych na mecz Holandia – Polska

Czesław Michniewicz postanowił zaskoczyć kilka wyborami co do wyjściowej jedenastki. Zabrakło w niej dwóch liderów, pojawił się za to jeden debiutant. Od pierwszej minuty szansę dostał natomiast Nicola Zalewski.

