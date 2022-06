Poznaliśmy nowy ranking FIFA. Mistrzowie świata poza podium, mistrzowie Europy daleko w tyle

W czwartek, 23 czerwca FIFA opublikowała najnowszy ranking reprezentacji. Ostatnie wyniki naszej reprezentacji w Lidze Narodów (2:1 z Walią, 1:6 i 0:1 z Belgią, 2:2 z Holandią) nie zwiastowały awansu na wyższe lokaty. Na szczęście zgromadzona dotychczas liczba 1546 punktów wystarczyła, by utrzymać się na 26. miejscu.

Ranking FIFA. Zmiany na podium

Do licznych przetasowań doszło w pierwszej dwudziestce rankingu FIFA. Ostatnie wyniki naszego grupowego rywala na Mundialu – Argentyny pozwoliły na zepchnięcie mistrzów świata – Francji, na czwartą lokatę. Na piątym miejscu niezmiennie znajdują się Anglicy, do których zbliżyli się Hiszpanie, którzy zepchnęli mistrzów Europy – Włochów na siódmą pozycję. Pierwszą dziesiątkę zamykają Holendrzy, Portugalczycy i Duńczycy.

Najnowszy ranking FIFA (23 czerwca 2022)

Brazylia – 1838 punktów

Belgia – 1822 punktów Argentyna – 1771 punktów Francja – 1765 punktów Anglia – 1737 punkty Hiszpania – 1717 punkty Włochy – 1714 punktów Holandia – 1679 punktów Portugalia – 1679 punktów Dania – 1665 punktów

Polska znajduje się niezmiennie na 26. miejscu.

Dopiero w drugiej dziesiątce znajdują się Niemcy, którzy kosztem Meksyku awansowali na 11. lokatę. Na trzynastym miejscu uplasował się Urugwaj, a za nimi znalazły się Stany Zjednoczone, Chorwacja, Szwajcaria i Kolumbia. Na 18. lokatę awansował Senegal, który wyprzedził naszych niedawnych rywali - Walię i Szwecję, której zabraliśmy miejsce na Mundialu w Katarze.

Ranking FIFA. Na jakich lokatach są nasi grupowi rywale?

Mundial w katarze rozpocznie się w poniedziałek, 21 listopada i będzie trwał do niedzieli, 18 grudnia. Biało-Czerwoni trafili do grupy C, w której zagrają z dwukrotnym mistrzem świata – Argentyną, dwukrotnym ćwierćfinalistą Mundialu – Meksykiem i Arabią Saudyjską. W najnowszym rankingu FIFA nasi grupowi rywale znaleźli się na trzecim, dwunastym i pięćdziesiątym trzecim miejscu w rankingu.

Do mistrzostw świata 2022 w Katarze reprezentacja Polski dostała się za sprawą baraży. Najpierw do ich finału awansowała dzięki walkowerowi, ponieważ kadra rosyjska została wykluczona z rozgrywek ze względu na wojnę na Ukrainie. Później z kolei Biało-Czerwoni ograli Szwedów 2:0 dzięki bramkom Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

