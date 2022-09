Ekspert wskazał, kogo powinien powołać Czesław Michniewicz. Nie miał żadnych wątpliwości

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata oraz – przede wszystkim – wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz nadal nie wyselekcjonował grupy zawodników, których zabierze do Kataru na mundial. Ma to związek głównie z faktem, że wielu piłkarzy zmaga się kontuzjami i selekcjoner wciąż musi szukać różnych opcji. Jedną z nich może okazać się Michał Skóraś, co byłoby wyjątkowo zaskakujące. Tomasz Urban, ekspert zajmujący się ligą niemiecką wskazał jeszcze innego gracza godnego sprawdzenia.

Dawid Kownacki jest w świetnej formie

Dziennikarz i komentator związany z redakcją sportową Viaplay wskazał na Dawida Kownackiego. Jest on w doskonałej formie już od ostatniej wiosny, którą spędził w Lechu Poznań. Pomógł wówczas Kolejorzowi zdobyć mistrzostwo Polski, ale latem wrócił do Fortuny Duesseldorf, ponieważ klub z naszego kraju nie zdecydował się na wykupienie go.

Mimo zawirowań i letniej przerwy w rozgrywkach skrzydłowy nie stracił dobrej dyspozycji. W 2. Bundeslidze wystąpił już w siedmiu meczach, zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Tak dobrych liczb nie miał od wielu lat. W związku z tym Urban domaga się sprawdzenia Kownackiego w kadrze.

Dawid Kownacki zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski?

– Dawid ma tę przewagę nad innymi, że jest szybki, dynamiczny, zrywny, agresywny… Bardzo dobrze wkomponował się w tę obecną Fortunę prowadzoną przez Daniela Thioune'a – opisał Urban w programie „Pogadajmy o piłce” z serwisu meczyki.pl. Według niego wychowanek Lecha ma spore szanse na powołanie, ponieważ jest bardzo uważnie obserwowany przez sztab reprezentacji, doskonale zna się z Michniewiczem, a przede wszystkim jest w doskonałej formie i stał się liderem niemieckiej drużyny.

– Ma cechy, które mogą sprawić, że przy regularnej grze jego powołanie nie będzie odbierane jako kontrowersja. Nie widzę niczego złego w powołaniu piłkarzy z tej ligi, o ile są w odpowiedniej formie i regularnie grają – zakończył.

