Reprezentantka Polski kontuzjowana. Spełnił się najczarniejszy scenariusz

Paulina Dudek, która na co dzień występuje na pozycji środkowego obrońcy we francuskim klubie Paris Saint-Germain doznała poważnej kontuzji w niedzielnym (25.09) meczu z Fleury 91 wygranym 2:1 przez PSG.

Reprezentantka Polski musiała zejść z powodu urazu w 54. minucie, a na boisku zastąpiła ją Szwedka Amanda Ilestedt. W zespole Fleury 91 cały mecz rozegrała pomocniczka Dominika Grabowska.

Komunikat PSG na temat stanu zdrowia Pauliny Dudek

Przedstawiciele paryskiego klubu wydali komunikat na temat stanu zdrowia Pauliny Dudek, która po spotkaniu musiała przeszła w poniedziałek 26 września dodatkowe badania lekarskie.

Diagnoza lekarska potwierdziła najczarniejszy scenariusz, czyli zerwanie więzadeł krzyżowych przednich w prawym kolanie przez Paulinę Dudek. "Klub udziela pełnego wsparcia Paulinie i życzy jej jak najlepszego powrotu do zdrowia" - pisze w komunikacie PSG.

twitter

Paulina Dudek urodziła się 16 czerwca 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Piłkarka trafiła do Paris Saint-Germain w 2018 roku z Medyka Konin, w którym występowała w latach 2014-2018. Obrończyni swoje pierwsze kroki w świecie futbolu stawiała w Polonii Słubice, z której przeniosła się do TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski w 2012 roku. Zawodniczka ma obowiązujący kontrakt z PSG do 2024 roku.

Paulina Dudek jest również reprezentantką Polski od 2014 roku. Piłkarka wystąpiła dotychczas w 50 meczach, w których zdobyła siedem bramek. Indywidualnie obrończyni została wybrana Piłkarką Roku w Plebiscycie Piłki Nożnej w 2020 i 2021 roku.

Czytaj też:

Uważana jest za jedną z najpiękniejszych piłkarek na świecie. 22-latka podbija media społecznościowe