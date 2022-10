Oto szeroka kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Czesław Michniewicz zaskoczył

Równo miesiąc pozostał do rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze. W ostatnich tygodniach przedstawiciele mediów oraz kibice zażarcie dyskutowali na temat tego, którzy zawodnicy z naszego kraju powinni udać się na Bliski Wschód, aby tam reprezentować Polskę. Czesław Michniewicz miał trudny orzech do zgryzienia w związku z wieloma kłopotami poszczególnych piłkarzy, ale w końcu zdecydował, ogłaszając powołania do szerokiej kadry.

Oczywiście jeszcze nie ostatecznie. 20 października dowiedzieliśmy się dopiero, z jakich graczy składa się szeroka kadra Biało-Czerwonych na katarski mundial. Jak głoszą przepisy FIFA, nasz trener mógł powołać nawet 55 zawodników do wstępnego składu, ale Michniewicz ostatecznie nie zdecydował się na wyróżnienie aż tylu sportowców. Szkoleniowiec miał uznać – co zdradził Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN – że nie widzi sensu w umieszczaniu na liście nazwisk, które i tak nie mają praktycznie żadnych szans, by znaleźć się w ostatecznej, 26-osobowej kadrze Polaków na mistrzostwa świata.

Niemniej jednak grono zawodników, na których postawił Michniewicz i tak jest szerokie, bo znalazło się na niej aż 47 nazwisk.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

Bramkarze: Szczęsny, Skorupski, Drągowski, Grabara, Majecki.

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Bochniewicz, Cash, Dawidowicz, Glik, Gumny, Helik, Jędrzejczyk, Karbownik, Kędziora, Kiwior, Kun, Nawrocki, Puchacz, Reca, Wieteska, Zalewski.

Pomocnicy: Bielik, Dziczek, Frankowski, Góralski, Grosicki, Jóźwiak, Kamiński, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linetty, Łęgowski, Piotrowski, Skóraś, Szymański, Szymański, Zieliński, Żurkowski.

Napastnicy: Buksa, Kownacki, Lewandowski, Milik, Piątek, Świderski.

Ostateczna kadra zostanie ogłoszona 10 listopada, znajdzie się na niej 26 zawodników wyłonionych z powyższego grona.

