Czesław Michniewicz ma jasny plan na mecz z Chile. Oni pojawią się na boisku

Czesław Michniewicz miał kilka tygodni na dokonanie ostatnich szlifów przed oficjalnym ogłoszeniem kadry na mistrzostwa świata w Katarze. Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył kilkoma wyborami, m.in. decydując się na powołanie Artura Jędrzejczyka czy Kamila Grosickiego. W trakcie konferencji prasowej, odbywającej się w Fabryce Norblina w Warszawie trener Polaków docenił fakt, że przyjdzie im zagrać jeszcze jedno spotkanie z reprezentacją Chile.

Czesław Michniewicz zdradził plan na mecz z reprezentacją Chile

Jeden z obecnych dziennikarzy na wspomnianej konferencji prasowej zwrócił uwagę na fakt, że przed nadchodzącymi mistrzostwami świata wielu powołanych zawodników dochodzi do siebie po kontuzjach lub rozgrywa mało minut w reprezentowanych klubach. Co więcej, w składzie meczu z Walią, który odbył się kilka tygodni temu w ramach rozgrywek Ligi Narodów, pojawiło się kilku zawodników, którzy do dziś mają kłopoty z grą i do dziś niewiele w tej kwestii się zmieniło.

Selekcjoner zwrócił uwagę, że bardzo duże znaczenie w tym przypadku będzie miał mecz przeciwko reprezentacji Chile na Stadionie Narodowym, który odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00.

– Przygotowujemy „wariant B”. Mecz z Chile bardzo dużo nam powie, m.in. to, w jakiej dyspozycji jest Jan Bednarek, ponieważ dziś tego nie wiemy. Grał bardzo mało. Na pewno on i Kamil Glik to są dwaj doświadczeni piłkarze, ale nie wiem, jaką formę prezentują. Kluczowa odpowiedź będzie dla mnie w meczu z Chile – mówił Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz: Oni muszą zagrać jak najdłużej

Trener zaznaczył, że będzie chciał sprawdzić formę jak największej liczby zawodników, którzy dotychczas grali mniej w swoich klubach.

– Chciałbym, żeby ci dwaj zawodnicy zagrali jak najdłużej, podobnie jak inni zawodnicy, którzy mniej grają: Grzegorz Krychowiak, Szymon Żurkowski czy Karol Świderski. 14 zawodników będzie zaangażowanych w niedzielne mecze, wszyscy przyjadą dzień później do Warszawy, dlatego nie wszyscy będą grać w podstawowym składzie z Meksykiem. Mecz z Chile będzie dla nas bardzo ważny, ale to też będzie spotkanie poświęcone temu, żeby poznać odpowiedź, w jakim stopniu wymienieni przeze mnie piłkarze będą w stanie nam pomóc za kilka dni – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze

Selekcjoner zabiera do kataru tych 26. zawodników:

