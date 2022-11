NA ŻYWO: Polska – Meksyk. Mundial 2022 zaczyna się dla Biało-Czerwonych

44. min. Biało-Czerwoni spychani do coraz głębszej defensywy. 43. min. Sanchez miękko w pole karne, a tam dobrze interweniuje Glik. Rywale ciągle przy piłce. 42. min. Krychowiak faulowany blisko linii środkowej boiska. 42. min. Piłka na skrzydło do Kamińskiego, jednak za mocno. Rzut z autu dla rywali. 41. min. Polacy zamknięci na własnej połowie. Teraz Herrera szukał długim podaniem Lozano, ale było to niecelne zagranie. Od bramki Szczęsny. 40. min. Dobra akcja rywali, Lozano zagrywał w pole karne, ale Szymański zdołał oddalić zagrożenie. Rzut rożny dla Meksyku. 39. min. Teraz to podopieczni Gerardo Martino utrzymują się przy piłce. 38. min. Faul Krychowiaka i od rzutu wolnego zaczną rywale. 37. min. Kontra Meksyku, Gallardo dośrodkował w pole karne, ale tam dobrze ustawiony Szczęsny przejmuje podanie. 36. min. Biało-Czerwoni wymieniają podania na własnej połowie. 35. min. Teraz nieudana akcja rywali. Szczęsny wznowi grę od własnej bramki. 34. min. Polacy po raz kolejny zbyt łatwo tracą piłkę. 33. min. Vega zagrał w szesnastkę Polaków, ale czujny Szczęsny zdołął przejąć piłkę. 32. min. Cash odzyskał piłkę i ruszył z kontrą, jednak w pobliżu pola karnego rywali stracił futbolówkę. 31. min. Kiwior posłał długą piłkę w pole karne. Mocno nieudane podanie. 30. min. Szymański z rzutu wolnego w pole karne, a tam zagrożenie oddalają meksykańscy defensorzy. 29. min. Szymański faulowany na połowie rywali. Rzut wolny dla Polaków i żółta kartka dla Jorge Sancheza. 28. min. Znowu zrobiło się gorąco! Piłka do Gallardo, z futbolówką minął się Szczęsny, ale na szczęście Meksykanin dotknął piłkę ręką i zaczniemy od rzutu wolnego. 27. min. Mało brakowało! Lozano do Herrery, ten centrował w szesnastkę, gdzie do piłki doszedł Vega. Piłka po jego strzale głową na szczęście minęła słupek bramki Polaków. 26. min. Długa piłka do Lewandowskiego i ponownie dobrze radzą sobie defensorzy El Tri. 25. min. Znowu tracimy piłkę. Rzut z autu dla Meksykanów. 24. min. Alvarez szukał długim podaniem Herrery, ale ten nie doszedł do podania. Od bramki zacznie Szczęsny. 23. min. Krychowiak ucierpiał w starciu z rywalem. Zaczniemy od rzutu wolnego. 22. min. Kontra Polaków wyhamowana na prawej flance. Po chwili podanie do Lewandowskiego, jednak nasz kapitan nie zdołał przejąć piłki. 21. min. Zalewski stracił piłkę na lewym skrzydle. 21. min. Biało-Czerwoni wymieniają podania w okolicach środkowej strefy. 20. min. Lozano w pole karne, Glik podbija piłkę, którą pewnie chwyta Szczęsny. 19. min. Przy piłce ponownie rywale. Teraz piłka wycofana do bramkarza. 18. min. Jeden z Meksykanów złapany na spalonym. 18. min. Cash fauluje Vegę i rzut wolny dla rywali. 17. min. Zalewski ruszył z kontrą lewym skrzydłem i próbował dograć do Lewandowskiego, ale za mocno. Szkoda tej zepsutej akcji. 16. min. Cash niedokładnie do Kamińskiego i tracimy piłkę. 15. min. Długa piłka w kierunku Lewandowskiego. Rywale wybijają na aut. 14. min. Tracimy piłkę, a po chwili Glik fauluje Martina. 14. min. Teraz atak pozycyjny konstruują Polacy. 13. min. Centra w szesnastkę, Moreno główkował, ale nad poprzeczką. Reprezentant Meksyku i tak był na pozycji spalonej. 12. min. Kamiński zablokował jednego z rywali i rzut rożny dla Meksykanów. 11. min. Teraz akcja przeniosła się pod drugą szesnastkę. Szybko tracimy piłkę i Ochoa zacznie od bramki. 10. min. Gallardo dośrodkował z lewego skrzydła w pole karne Polaków, ale za głęboko. Szczęsny pewnie łapie piłkę. 9. min. Obaj zawodnicy podnieśli się już z boiska i mogą kontynuować grę. 8. min. Glik i Montes zderzyli się głowami. Teraz obaj piłkarze leżą w szesnastce. 7. min. Centra na głowę Lewandowskiego, piłka odbiła się od barku Sancheza i mamy kolejny rzut rożny. 7. min. Kontra Polaków: Lewandowski posłał piłkę na dobieg do Kamińskiego, ten jednak w kluczowym momencie został zablokowany. Rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 6. min. Meksykanie utrzymują się przy piłce. Na razie dobrze ustawiają się Biało-Czerwoni. 5. min. Kiwior stracił piłkę na lewej stronie, z akcją ruszył Lozano, który błyskawicznie wrzucił piłkę w pole karne Polaków. Na szczęście nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 5. min. Lewandowski próbował indywidualnie, ale rywal zdołał oddalić zagrożenie. Zaczniemy od rzutu z autu. 4. min. Lozano fauluje Zalewskiego i zaczniemy od rzutu wolnego. 3. min. Zalewski ruszył lewym skrzydłem, ale został dobrze zablokowany przez Sancheza. 3. min. Rywale konstruują atak pozycyjny. 2. min. Chaotyczny początek spotkania, obie ekipy notują straty. Teraz Zieliński sfaulował rywala w środkowej strefie. 1.min. Kamiński nie zdołał dojść do podania. Meksykanie przy piłce. Zaczynamy! 16:57 Przywitanie zawodników obu drużyn i niebawem zaczynamy! 16:56 Kibice reprezentacji Meksyku są na trybunach w zdecydowanej przewadze. 16:54 Czas na hymny narodowe. 16:53 Piłkarze obu drużyn wychodzą na boisko. 16:52 Początek spotkania już za niecałe 10 minut! 16:49 Kibice reprezentacji Meksyku są już gotowi na mecz:



twitter.com 16:45 Do rozpoczęcia meczu zostało już tylko 15 minut! 16:42 Podopieczni Czesława Michniewicza zagrają w biało-czerwonych strojach:



twitter.com 16:38 Trwa rozgrzewka Biało-Czerwonych, którzy już wcześniej zapoznali się z murawą:



twitter.com 16:33 A w takim ustawieniu zagra Meksyk:



twitter.com 16:30 Poznaliśmy skład reprezentacji Polski na mecz z Meksykiem:



Oto skład Biało-Czerwonych na mecz Polska – Meksyk. Tak zagramy w meczu mistrzostw świata Zapraszamy na relację na żywo z pierwszego meczu Polaków na mundialu w Katarze. Początek spotkania z Meksykiem już o godz. 17.

Przed startem mundialu w Katarze wydawało się, że to mecz z Meksykiem będzie dla reprezentacji Polski najważniejszym starciem w fazie grupowej i może zaważyć o tym, czy podopieczni Czesława Michniewicza wyjdą z grupy. Sensacyjna porażka Argentyny z Arabią Saudyjską skomplikowała jednak sytuację w grupie C i sprawiła, że Albicelestes z pewnością nie odpuszczą ostatniego starcia w grupie, w którym zmierzą się właśnie z Polakami.

Porażka Lionela Messiego i spółki oznacza też, że podopieczni Michniewicza nie mogą pozwolić sobie na porażkę z Meksykiem. Szczególnie że przed Biało-Czerwonymi trudne spotkanie z nieobliczalną Arabią Saudyjską oraz mecz z Argentyną, która będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Polski

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga).

Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga). Obrońcy: Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Robert Gumny (Augsburg), Nicola Zalewski (AS Roma), Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua).

Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Robert Gumny (Augsburg), Nicola Zalewski (AS Roma), Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua). Pomocnicy: Michał Skóraś (Lech Poznań), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Krystian Bielik (Birmingham City), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Damian Szymański (AEK Ateny), Szymon Żurkowski (Fiorentina).

Michał Skóraś (Lech Poznań), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Krystian Bielik (Birmingham City), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Damian Szymański (AEK Ateny), Szymon Żurkowski (Fiorentina). Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Charlotte FC), Krzysztof Piątek (Salernitana).

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Meksyku

Bramkarze: Guillermo Ochoa (CF America), Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).

Guillermo Ochoa (CF America), Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon). Obrońcy: Jorge Sanchez (Ajax Amsterdam), Kevin Alvarez (CF Pachuca), Nestor Araujo (CF America), Johan Vasquez (US Cremonese), Hector Moreno (CF Monterrey), Cesar Montes (CF Monterrey), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Jesus Gallardo (CF Monterrey).

Jorge Sanchez (Ajax Amsterdam), Kevin Alvarez (CF Pachuca), Nestor Araujo (CF America), Johan Vasquez (US Cremonese), Hector Moreno (CF Monterrey), Cesar Montes (CF Monterrey), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Jesus Gallardo (CF Monterrey). Pomocnicy: Andres Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Luis Chavez (CF Pachuca), Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Orbelin Pineda (AEK Ateny), Luis Romo (CF Monterrey).

Andres Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Luis Chavez (CF Pachuca), Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Orbelin Pineda (AEK Ateny), Luis Romo (CF Monterrey). Napastnicy: Alexis Vega (CD Guadalajara), Hirving Lozano (SSC Napoli), Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Roberto Alvarado (CD Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martin (CF America), Rogelio Funes Mori (CF Monterrey).

