Reprezentant Polski przekazał niepokojące wieści. Chodzi o stan zdrowia

Adam Buksa trafił do RC Lens na początku lipca 2022 roku z amerykańskiego New England Revolution. Francuzi zapłacili za 26-letniego napastnika drugą najwyższą sumę odstępnego w historii istnienia klubu. Na konto klubu z Foxborough wpłynęło 6 mln euro, jednak dotychczasowa przygoda Polaka z Ligue 1 nie układa się najlepiej. Reprezentant Polski wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach, w których nie zdobył żadnej bramki. Zdecydowaną większość sezonu spędza na leczeniu kontuzji.

Adam Buksa przekazał informacje o stanie swojego zdrowia

W związku z problemami zdrowotnymi Czesław Michniewicz nie zdecydował się na powołanie Adama Buksy do wąskiej kadry, która reprezentowała nasz kraj na mundialu w Katarze, choć znalazł się w szerokiej. W najnowszym wywiadzie były napastnik Pogoni Szczecin zdradził, że do jego powrotu na boisko jest jeszcze daleko.

– Minęły cztery tygodnie od operacji i nadal jestem całkowicie wyłączony z treningów. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze dużo czasu zajmie mi powrót do ćwiczeń na boisku i optymalnej formy. Obiektywnie patrząc, celujemy w przełom marca i kwietnia – powiedział Adam Buksa.

Adam Buksa wierzy, że 2023 rok będzie dla niego lepszy

Adam Buksa był jednym z najlepszych napastników Major League Soccer. 26-latek regularnie trafiał do siatki i wierzy, że w przyszłym roku będzie w stanie wrócić do swojej dawnej dyspozycji.

– Od połowy roku to nie jest najlepszy czas w mojej karierze. To dla mnie najcięższa próba do tej pory, ale jestem przekonany, że przyszły rok znowu da mi wiele radości – dodał napastnik RC Lens.

