Ostra dyskusja na temat Michniewicza i reprezentacji Polski. Mateusz Borek: „Pie********”

Wszystko, co dotyczy reprezentacji Polski, w ostatnim czasie wzbudza ogromne emocje. Dają się im ponieść także dziennikarze, co dało się zauważyć po wymianie zdań Łukasza Wiśniowskiego z Mateuszem Borkiem. Panowie posprzeczali się na temat tego, kto miał silniejszy sztab szkoleniowy oraz drużynę – Czesław Michniewicz czy Adam Nawałka?

Kłótnia Łukasza Wiśniowskiego i Mateusza Borka na temat reprezentacji Polski

Dyskusja rozpoczęła się od tezy, którą rzucił pierwszy z wymienionych redaktorów w programie „Pogadajmy o piłce”. – Moim zdaniem sztab Czesława Michniewicza to był pod względem merytorycznym najsłabszy sztab reprezentacji Polski w XXI wieku. Porównując go do sztabu Adama Nawałki, to jest przepaść. I nie sądzę, że jest to jakaś kontrowersyjna opinia. Sam Michniewicz jest świetnym analitykiem, ale trochę też „Zosią samosią” – powiedział w programie portalu meczyki.pl.

Słowa Wiśniowskiego zostały zacytowane na profilu twitterowym serwisu. W dyskusję wdał się więc Mateusz Borek. Nie przeceniaj Tkocza ani Zajaca. Pie********. Obiektywnie, Adam miał trzy razy lepszych piłkarzy – odpowiedział ostro założyciel Kanału Sportowego. Wiśniowski zapytał go, czy w takim razie uważa, że ostatni selekcjoner otoczył się lepszymi współpracownikami i czy fatalne wyniki z mundialu 2018 też świadczą, iż tamten zespół był lepszy.

– Ja tylko mówię, że na końcu grają piłkarze, a nie drony, materiały na rzutniku, odprawy i psychologowie. Tak, uważam, że mieliśmy wtedy lepszy zespół. A większość tych, którzy zostali d dziś mieli wtedy swój prime i lepiej grali – uzupełnił Borek. Wiśniowski odpisał na to krótko, w stylu swojego adwersarza. – Pie******** – odparł były współtwórca kanału Łączy Nas Piłka.

