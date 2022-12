Krychowiak padł ofiarą „najbardziej niesportowego zachowania roku”.

Grzegorz Krychowiak drugi sezon spędza w Arabskim klubie Al-Shabab i regularnie występuje w pierwszej „jedenastce”. Pomocnik reprezentacji Polski już kilkukrotnie popisywał się tam doskonałymi zagraniami i strzelał bardzo ładne gole. Jak w każdej karierze, bywają sytuacje lepsze i gorsze. Tym razem 32-latek może dopisać sobie tę drugą, choć nie był on jej autorem. Były zawodnik m.in. PSG został bardzo niesportowo potraktowany przez rywala.

Grzegorz Krychowiak ofiarą niesportowego zachowania rywala

Reprezentant Polski nie był w stanie pomóc swojemu klubowi. Al-Shabab uległo Al-Fateh 1:4, jednak nie tylko wynik tego meczu zapadnie w pamięci kibiców. Przy wyniku 1:3 doszło do sytuacji w narożniku boiska, w której Grzegorz Krychowiak został sfaulowany przez Hiszpana Frana Veleza, który następnie przy walce o piłkę, kopnął Polaka w głowę, a następnie jeszcze trafił go piłką, by wywalczyć rzut rożny.

Wideo z sytuacji błyskawicznie rozeszło się po światowych mediach. Włoski portal „Corriere dello Sport” okrzyknął zachowanie Hiszpańskiego defensora „najbardziej niesportowym 2022 roku”. Warto dodać, że zawodnik nie otrzymał za to zagranie nawet żółtej kartki, ponieważ arbiter nie dostrzegł tego, co zrobił.

Grzegorz Krychowiak wróci do Rosji?

W ostatnim czasie po mediach rozeszła się plotka, jakoby Grzegorz Krychowiak miał rozważać powrót do gry w Rosji. Trener FK Krasnodar, z którym rzekomo łączony jest reprezentant Polski, przyznał, iż Grzegorz Krychowiak miał powiedzieć mu, że chętnie wróci do jego zespołu.

– Latem trenował z Krasnodarem przez trzy tygodnie. Latem rozmawiałem ze wszystkimi obcokrajowcami sam na sam, aby ich lepiej poznać. Krychowiak powiedział mi wówczas, że jest gotowy do dalszej gry dla nas – wyjaśnił szkoleniowiec – w rozmowie ze sport.ru.

