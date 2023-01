To byłby idealny trener dla reprezentacji Polski. Dziennikarz zaskoczył tą kandydaturą

Mimo że na mistrzostwach świata w Katarze reprezentacja Polski odniosła wielki sukces, to znaczy wyszła z grupy pierwszy raz od 36 lat, Czesław Michniewicz i tak pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera. Nowego mamy poznać do końca stycznia 2023 roku – taki nieoficjalny deadline dał sobie PZPN. W mediach pojawiają się kolejne kandydatury, a wśród nich jest sporo zagranicznych szkoleniowców. Właśnie za jedną z tego typu opcji optuje Tomasz Ćwiąkała.

Henning Berg selekcjonerem reprezentacji Polski?

Dziennikarz nie wskazał jednak na nikogo, o kim najgłośniej było w ostatnich dniach. Jak wiadomo nasza federacja podjęła konkretne rozmowy między innymi z Vladimirem Petkoviciem, który wcześniej z niezłym skutkiem prowadził reprezentację Szwajcarii. Obecnie szkoleniowiec ten jest bezrobotny, a to akurat dobra okazja, aby namówić go na współpracę z Biało-Czerwonymi. Do PZPN-u ponoć zgłaszały się też takie nazwiska jak Andrea Pirlo czy Domenico Tedesco.

Komentator Canal+ Sport uważa jednak, iż lepszym kandydatem jest były szkoleniowiec jednego z polskich klubów. – Ja jestem zwolennikiem kandydatury Henninga Berga na selekcjonera reprezentacji Polski. Uważam, że to jest trener, który powinien być rozpatrywany, ponieważ wniósł do Legii wielki profesjonalizm – stwierdził dziennikarz w studio programu na kanale youtube’owym portalu meczyki.pl.

Trenerskie CV Henninga Berga

Aktualnie Berg prowadzi zespół z ligi cypryjskiej, a konkretnie Pafos FC. Wcześniej pracował także w Omonii Nikozja, Videotonie Budapeszt, Stabaek, a w dalszej przeszłości również Blackburn Rovers. Jego największymi sukcesami są: mistrzostwo Polski z 2014 i Puchar Polski z 2014 roku zdobyte z Legią Warszawa. Do tego dołożył mistrzostwo i Superpuchar Cypru z Omonią w 2021 roku.

Czytaj też:

Żaden zagraniczny trener nie pasuje do reprezentacji Polski tak, jak onCzytaj też:

Koszmarna statystyka Lewandowskiego. Był najgorszy z napastników