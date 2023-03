Robert Lewandowski zdiagnozował problem po meczu z Albanią. „Wielu z nas miało cięższe nogi”

Wygrywając z Albanią 1:0 reprezentacja Polski podniosła się po falstarcie w pierwszym meczu z Czechami. Ponadto nasi bezpośredni rywale do awansu tylko bezbramkowo zremisowali z Mołdawią, co pozwoliło Biało-Czerwonym na nowy początek w grupie E el. do Euro 2024.

Zwycięską bramkę zdobył Karol Świderski, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Co prawda Polacy mogli podwyższyć prowadzenie, a kilka sytuacji do strzelenia gola miał Robert Lewandowski, lecz nie udało się tego uczynić. Ponadto Albańczycy mieli w końcówce kilka bardzo groźnych okazji, których na szczęście nie zamienili na bramki.

Robert Lewandowski: Tego dzisiaj zabrakło

Po meczu w strefie mieszanej pojawił się kapitan reprezentacji Polski – Robert Lewandowski, który na gorąco ocenił to spotkanie. – Fajnie byłoby strzelić, choć jeszcze jedną bramkę i postawić kropkę nad „i”. Tego dzisiaj zabrakło, lecz uważam, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą – powiedział przed kamerami TVP Sport.

Napastnik FC Barcelony przyznał, że brakowało nam w ofensywie większej liczby osób, przy bardzo defensywnie przysposobionemu rywalowi. – Na papierze zespół albański grał czterema obrońcami, ale do defensywy cofało się sześciu zawodników. Więc trudno było się przedostać w pole karne – przyznał.

– Ale jesteśmy w procesie przebudowy, patrząc też na nazwiska i w jakim ustawieniu graliśmy, to brakowało nam trochę automatyzmów. To jest akurat normalne. Trzeba trochę cierpliwości. Trener po paru dniach pracy z nami wyciągnął fajne wnioski i to jest pozytywne – podkreślił Robert Lewandowski i dodał, że w można patrzeć przyszłość z optymizmem.

Robert Lewandowski: Po porażce z Czechami, wielu z nas miało cięższe nogi

Robert Lewandowski wypowiedział się również na temat nieskuteczności w tym spotkaniu. – Mieliśmy problem przy ostatnim podaniu w ataku i przy wykończeniu. Sam miałem kilka sytuacji, ale się nie udało. To był mecz na przełamanie. Po porażce z Czechami, wielu z nas miało cięższe nogi. Ryzyko podejmowania decyzji w ofensywie było z myślą, żeby zabezpieczyć tyły. Z tego powodu mogło to tak wyglądać – zdiagnozował.

– Gdy złapiemy luz w kolejnych meczach, to mam nadzieję, że w ofensywie również będziemy stwarzali sobie więcej okazji – zakończył.

