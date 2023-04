Horrendalne ceny biletów na mecz Polska – Niemcy. Znamy przyczynę

Wielkimi krokami zbliża się mecz Polska – Niemcy, który odbędzie się na PGE Narodowym. Żeby obejrzeć to spotkanie na żywo, trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni. Dziennikarze Interii ustalili, co jest przyczyną tej drożyzny.

16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się hitowe starcie pomiędzy Polską a Niemcami. Będzie to mecz towarzyski podczas tego zgrupowania, więc Fernando Santos będzie miał okazję przetestować nowe rozwiązania oraz sprawdzić formę Biało-Czerwonych przed pojedynkiem z Mołdawią w el. do Euro 2024. Horrendalne ceny biletów na mecz Polska – Niemcy Żeby obejrzeć ten mecz na żywo, kibice będą mogli nabyć wejściówki w kilku kategoriach cenowych. Niestety, zainteresowani będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się na stronie kategoria nr 1 dotyczy miejsc na trybunach wzdłuż linii bocznej boiska. Za tamto miejsce należy zapłacić 280 zł. Kategoria nr 2 to siedzenia na wyższych trybunach PGE Narodowego za bramkami. Tutaj cena wynosi 210 zł. Najtańsze bilety dotyczą miejsc za linią końcową. Mimo tego należy zapłacić 140 zł. To nie koniec, ponieważ w sprzedaży dostępne będą również bilety rodzinne dla opiekuna i dziecka do lat 120, których koszt wynosi 180 zł. Organizatorzy nie zapomnieli także o biletach dla osób na wózkach inwalidzkich oraz biletach „easy access”, czyli osób „ze znaczną niepełnosprawnością”, których koszt to 90 zł. Pierwsza pula biletów ruszy 16 maja, a dwa dni później będzie można je nabyć na stronie internetowej bilety.laczynaspilka.pl. Media: PZPN ma ponieść rekordowe koszty Dziennikarze Interii dowiedzieli się, co jest przyczyną tak drogich biletów. Według ich ustaleń PZPN poniesie rekordowe koszty. – Głównym powodem są koszty organizacji tego spotkania, które są rekordowe – powiedział Interii prezes Cezary Kulesza. Według informacji Sebastiana Staszewskiego, za organizację i ściągnięcie do Polski byłych mistrzów świata będzie trzeba zapłacić około 3 mln złotych. Jak podał dziennikarz, w kwocie blisko 650 tys. euro – poza opłatą dla niemieckiej federacji – zawarte mają być także koszty przelotu czy zakwaterowania. Łukasz Wachowski: Niestety, ale wszystko drożeje Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski odniósł się także do głosów kibiców dot. tak drogich biletów. – Zauważyliśmy rozżalenie kibiców, nie jesteśmy na te głosy głusi. Ale koszty faktycznie są bardzo wysokie – powiedział. – Niestety, ale drożeje wszystko, także usługi, prąd. Same opłaty organizacyjne to kilka milionów złotych, a do tego dochodzi koszt sprowadzenia. Czytaj też:

Wyjaśniła się przyszłość Michała Skórasia. Lech Poznań oficjalnie to potwierdziłCzytaj też:

Kamil Grosicki zaskoczył wyznaniem. Wymowne słowa na temat emerytury