Robert Lewandowski nie owijał w bawełnę ws. polskiej piłki. Na tym powinien skupić się PZPN

Robert Lewandowski przypieczętował swój pierwszy sezon w FC Barcelonie zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek zgarnie również koronę króla strzelców, gdyż na trzy kolejki przed zakończeniem kampanii 2022/23 ma 22 gole na koncie ligowym i wyprzedza drugiego Karima Benzemę o pięć trafień. Za jakiś czas RL9 wróci do gry z reprezentacją Polski, w której ma pewne zaległości do nadrobienia. Teraz przekazał, co jego zdaniem powinno się zmienić, by polska piłka rozwijała się lepiej.

Robert Lewandowski o poprawie rozwoju polskiej piłki

Porażka FC Barcelony przed własną publicznością 1:2 z Realem Sociedad nie zatrze widma bardzo dobrego sezonu klubu na hiszpańskim podwórku. Duma Katalonii kończy sezon z mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii, jednak na poziomie europejskim nie poszło im tak dobrze, jakby tego oczekiwali. Robert Lewandowski udzielił kilku wywiadów dla polskich mediów, a w jednym z nich odpowiedział na pytania dotyczące rozwoju polskiej piłki.

Nie jest tajemnicą, że za każdym sukcesem w piłce nożnej stoi system szkoleniowy. Kapitan reprezentacji Polski przekazał, że zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, jak i polskie kluby powinny zdecydowanie bardziej skupić się na tym, by trenerzy mogli zajmować się wyłącznie na swojej pracy i zapewnić im do tego jak najlepsze warunki.

– Przede wszystkim trenerzy młodych piłkarzy powinni być skupieni tylko i wyłącznie na swojej pracy. Chodzi mi o warunki; nie może być tak, że na co dzień muszą zarabiać na życie, pracując na jakimś etacie, a szkoleniem zajmować się tylko hobbystycznie. Trenerzy młodzieżowi są na tyle istotnym elementem całego systemu, że powinni skupiać się tylko na szkoleniu, a nie na zastanawianiu się, gdzie dorobić, żeby utrzymać rodzinę – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z „Interią Sport”.

