Polacy ograli Niemców. Wynik zdecydowanie lepszy niż gra

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! 90+7. min. KONIEC MECZU! POLACY WYGRYWAJĄ Z NIEMCAMI 1:0 PO BRAMCE JAKUBA KIWIORA! 90+6. min. Jeszcze jeden korner dla Niemców... 90+5. min. Fatalna centra Ruedigera. 90+4. min. Brandt miał dużo miejsca i czasu na strzał, ale przymierzył bardzo źle. A uderzał z naszego pola karnego! 90+3. min. Strata Kamińskiego na lewym skrzydle. Podawał do nikogo. 90+2. min. Wyblokowany Fuellkrug i Havertz, Szczęsny złapał piłkę po dośrodkowaniu z głębi pola. 90+1. min. Zupełnie nieudane podanie Kamińskiego do Milika. 90+1. min. Sędzia doliczył pięć minut do drugiej połowy. 90. min. I jeszcze jedna znakomita interwencja Szczęsnego. Goretzka aż złapał się za głowę! 89. min. Jest decyzja VAR, a gola nie ma, co za ulga! 89. min. Wolf uderzył głową z bliskiej odległości, Szczęsny broni, ale reprezentant Niemiec protestuje, że Polak wybił futbolówkę zza linii. Analizujemy... 88. min. Wolf wszedł za Thiawa. 87. min. Faul Gosensa w ataku na Frankowskim. A do tego zawodnik Interu był na spalonym. 86. min. Duże szczęście, że Fuellkrug nie doskoczył do tego dośrodkowanie. Udało sie wybić piłkę. 85. min. Thiaw łatwo poradził sobie z górnym podaniem do Skórasia. 84. min. Na chwilę podeszliśmy wysokim pressingiem, choć nic z tego nie było. Po chwili Kamiński przeciął bardzo groźne podanie. 83. min. Ruediger uprzedził dośrodkowanie Frankowskiego. 82. min. Kolejna nieudana kontra Polaków. Skóraś się poślizgnął i stracił piłkę. 81. min. Kimmich i Wirtz schodzą z boiska. Weszli Goretzka i Brandt. 80. min. Świetne podanie Milika do Kamińskiego, Frankowski dostał piłkę na strzał w polu karnym rywali i... Skiksował. 79. min. CO ZA INTERWENCJA SZCZĘSNEGO! Kapitalnie wybronił tę rakietę Thiawa z półobrotu. 77. min. Nie idzie nam najlepiej w tej drugiej połowie...



twitter.com 76. min. Bielik wchodzi za Damiana Szymańskiego. 75. min. Kamiński był faulowany, lecz sędzia kazał kontynuować. Niestety potem wycofaliśmy piłkę do Szczęsnego i straciliśmy ją po długim podaniu. 74. min. Sprytna próba podania Ruedigera do Havertza, ten jednak został mądrze wyblokowany przez Kiwiora. 73. min. Zbyt czytelna była próba podania Frankowskiego. A byliśmy już polu karnym Niemców... 72. min. Bereszyński schodzi, za niego Frankowski. 71. min. Dobrze się ustawił Kamiński i przeciął groźne podanie. 70. min. Gosens uderzył z dystansu prosto w Szczęsnego. 69. min. Kędziora wybił piłkę na rzut rożny po centrze jednego z rywali. 68. min. Dwie zmiany u Niemców: Fuellkrug za Musialę, Sane za Henrichsa. 67. min. Kolejny strzał Kimmicha, jeszcze raz poleciał w trybuny. 66. min. Doskonała interwencja Szczęsnego po płaskim uderzeniu Havertza. 65. min. Kimmich z rzutu wolnego prosto w nasz mur. Futbolówka wróciła do Niemców. 64. min. Zieliński schodzi, za niego wejdzie Slisz. 63. min. Milik zatrzymany w ostatniej chwili, a już oddał strzał sprzed pola karnego! 62. min. Długa piłka w kierunku Havertza, zawodnik Chelsea nie poradził sobie z tym podaniem, chociaż nie był na spalonym. 61. min. Thiaw zatrzymał Skórasia i tym samym kontrę Biało-Czerwonych. Zasłużony żółty kartonik. 60. min. Dobrze ustawiony był Bednarek, Milik jednak nie opanował futbolówki. I znowu mają ją Niemcy w ataku pozycyjnym. 59. min. Nie udało nam się oddać strzału po centrze Zielińskiego. 58. min. Po sprawdzeniu sytuacji przez VAR nie ma jedenastki dla naszych rywali. Bednarek zablokował strzał plecami, a nie ręką. 56. min. Rzut karny dla reprezentacji Niemiec? 55. min. Musiala nie przebił się przez naszą defensywę. Niestety jednak Skóraś stracił futbolówkę bardzo szybko. Strzał Kimmicha z dystansu zaś okazał się niecelny. 54. min. Nie skorzystaliśmy z okazji na kontrę po przechwycie w środku pola. Szkoda... 53. min. Die Mannschaft bez strzału, zaczniemy od własnej bramki. 52. min. Bereszyński zablokował centrę Gosensa. Będzie korner. 51. min. Havertz wyskoczył zza pleców Kiwiora, lecz nie oddał czystego strzału. 50. min. Świetny powrót Kędziory. Gdyby nie przerwał tej akcji, Niemcy mieliby sytuację sam na sam ze Szczęsnym. 49. min. Realizator podał statystyki strzałów. My 3, Niemcy 12. 48. min. Wirtz prawie zaskoczył Szczęsnego, ale golkiper był czujny. Po chwili uratowała nas poprzeczka po uderzeniu Kimmicha. 47. min. Zieliński odebrał piłkę przeciwnikowi, ale z faulem. Nie będzie z tego kontry. 46. min. Zmiany w składzie Polaków. Milik wchodzi za Lewandowskiego, a Linetty za Sebastiana Szymańskiego. Trener Niemiec zaś wprowadził na boisko Gosensa za Hofmana. 46. min. GRAMY! Do zobaczenia za kwadrans! 45+3. min. Koniec pierwszej połowy! Po 45 minutach reprezentacja Polski prowadzi z Niemcami 1:0 dzięki bramce Jakuba Kiwiora! 45+2. min. Wybroniliśmy się z pressingu rywali, choć szybko przejęli piłkę. Ale konkretów brak. 45. min. Dwa zablokowane uderzenia Niemców, a trzecia próba Cana poleciała w trybuny. 44. min. Jeszcze jeden rzut rożny dla Polaków, tym razem jednak faulowaliśmy w ataku. 43. min. Bereszyński sprytnie oszukał przeciwnika, ale dośrodkowanie nie było dokładne. Będzie korner dla Biało-Czerwonych. 42. min. Strata Bereszyńskiego na prawej stronie pod polem karnym przeciwników. 41. min. Uderzenie Wirtza zablokowane a po chwili Skóraś został sfaulowany przez Ruedigera. 40. min. Niezła centra Zielińskiego do Kędziory, lecz nie udało nam się oddać strzału. 39. min. Skóraś nie przebił się na lewym skrzydle, ale wywalczył rzut rożny. 38. min. Kiwior uprzedził Havertza w naszym polu karnym. Mogło być gorąco. 37. min. Od dłuższego czasu Niemcy wymieniają podania na naszej połowie, ale niewiele z tego wynika. 36. min. Sebastian Szymański z żółtą kartką za faul na Musiali. Ratował drużynę przed kontrą wyprowadzoną po stracie Zielińskiego. 35. min. Kornera jednak nie było, ponieważ reprezentant Niemiec nadepnął Szczęsnego. Wznawiają Polacy. 34. min. Ależ mieliśmy szczęście! Szczęsny obronił strzał Havertza, piłka odbiła się jeszcze od Bednarka i wyszła na rzut rożny. 32. min. Jakub Kiwior strzelcem gola po rzucie rożnym i asyście Sebastiana Szymańskiego! 31. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 30. min. Damian Szymański wybił futbolówkę z naszej linii bramkowej. Co za zamieszanie w naszym polu karnym po rzucie rożnym! Uff! 29. min. Doskonała interwencja Szczęsnego po płaskim strzale Havertza po ziemi. 28. min. Na razie Biało-Czerwoni głównie ćwiczą grę bez piłki. Niemcom jednak też brakuje konkretów. 26. min. Wysoki pressing Niemców zakończył się faulem Henrichsa na Zielińskim. 24. min. Lewandowski obrócił się z rywalem na plecach, podał do Skórasia, ale ten nie zdołał oddać strzału. Nawet gdyby jednak to zrobił, nic by to nie dało. Kapitan był na spalonym. 23. min. Kehrer uderzył z dystansu, Szczęsny złapał to z łatwością. 22. min. Kamiński urwał się lewą stroną, uderzył i... Spalony. 21. min. Zbliżenie na Fernando Santosa. Oj nie jest zadowolony nasz trener...



Tymczasem Polacy przy piłce na własnej połowie. 20. min. Dobry powrót Damian Szymańskiego. Wybił bezpańską piłkę z naszego pola karnego. 19. min. Thiaw zatrzymał Skórasia na prawej flance. twitter.com 18. min. Kamińskiemu nie udało się minąć Ruedigera. 17. min. Błaszczykowski został pożegnany szpalerem. Za niego na boisko wszedł Skóraś. 16. min. JAKUB BŁASZCZYKOWSKI OPUSZCZA BOISKO W 16. MINUCIE! 109 MECZÓW W REPREZENTACJI POLSKI, 21 BRAMEK, 1 LEGENDA. DZIĘKUJEMY! 15. min. Dobra akcja Polaków z lewej strony, podanie Błaszczykowskiego do Lewandowskiego zostało jednak zablokowane. 14. min. Kędziora wybił płaską centrę Hofmana. 13. min. Błaszczykowski mógł wyjść sam na sam z bramkarzem, lecz został uprzedzony przez obrońcę w ostatniej chwili. 12. min. twitter.com 11. min. Zdecydowanie za mocne było dośrodkowanie Hofmana z prawego skrzydła. 10. min. Dobra próba zagrania prostopadłego do Hofmana i jeszcze lepsze wyjście Szczęsnego. 9. min. Nieudana akcja kombinacyjna Niemców na lewym skrzydle. Wybroniliśmy się. 8. min. Dobra interwencja Kędziory na lewym boku. 7. min. Zieliński próbował przyspieszyć akcję, lecz ta sztuka mu się nie udała. Musieliśmy ratować się dalekim podaniem na skrzydło. Strata. 6. min. Sędzia odgwizdał faul Bednarka w ofensywie. 5. min. Będzie pierwszy rzut rożny dla Polaków wywalczony przez Bereszyńskiego. 4. min. Jeden z Niemców faulowany, ale przeszli do ataku pozycyjnego. 3. min. Pierwsza ofensywna próba Polaków? Górne podanie do nikogo wzdłuż prawej linii bocznej. Oddaliśmy piłkę za darmo. 2. min. Niemcy długo utrzymują się przy piłce, polskim kibicom ewidentnie się to nie podoba. 1. min. GRAMY! 20:47 Pierwszy gwizdek już za chwilę! 20:43 Czas na hymny obu państw. 20:41 Przypominamy wyjściowy skład Biało-Czerwonych!



Znamy wyjściowy skład na mecz Polska – Niemcy. Największe gwiazdy ruszą do boju 20:40 Zawodnicy wychodzą już na boisko. 20:35 Do pierwszego gwizdka pozostało już tylko kilkanaście minut! 20:34 Przed pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego o polskim piłkarzu wypowiedział się nawet Juergen Klopp!



Wyjątkowe słowa o Błaszczykowskim od Jürgena Kloppa. Opisał słynny „polski tercet” 20:29 A oto wyjściowy skład reprezentacji Niemiec:



twitter.com 20:23 Drużyna gości zameldowała się na murawie.



twitter.com 20:15 Oto wyjściowa XI Polaków na starcie z naszymi zachodnimi sąsiadami:



Znamy wyjściowy skład na mecz Polska – Niemcy. Największe gwiazdy ruszą do boju 20:07 Dzisiejszego wieczoru to on będzie największą gwiazdą.



Jakub Błaszczykowski z Niemcami pobije wielki rekord. To będzie coś niezwykłego 20:02 Reprezentanci Polski są już na stadionie. Trwa zapoznanie z murawą, lub jak kto woli – rozgrzewka.



twitter.com 19:59 Do meczu pozostała już niecała godzina! 18:10 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Niemcy, w którym to oficjalnie pożegnamy Jakuba Błaszczykowskiego. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 20:45. Bądźcie z nami!

Choć reprezentacja Polski bierze udział w eliminacjach do Euro 2024 i to te rozgrywki są dla niej priorytetowe, czerwcowe spotkanie z Niemcami również jawi się jako bardzo ważne starcie. Po pierwsze ze względu na rangę przeciwnika, po drugie zaś dlatego, że będzie ono oficjalnym pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego.

Na żywo: Polska – Niemcy

38-letni skrzydłowy wybiegnie na boisko w barwach narodowych po raz ostatni w swojej karierze. Jak dotąd rozegrał 108 meczów z orzełkiem na piersi, zdobył 21 bramek, a przez trzy lata pełnił też funkcję kapitana Biało-Czerwonych. Nie ma wątpliwości, że jest żywą legendą naszej kadry. W związku z tym na symboliczny gest zdecydował się także Fernando Santos, który zadecydował, że w spotkaniu z Niemcami Błaszczykowski też zagra z opaską na ramieniu.

Samo starcie natomiast budzi skrajne emocje – jedni ekscytują się nim, bo uważają, że trzeba mierzyć się z najlepszymi, by równać do ich poziomu. Nawet towarzysko. Drudzy trzymają stronę bliższą opinii Santosa – czyli uznają ten sparing za niepotrzebny. Koniec końców jednak zdaje się, iż spotkanie to może posłużyć selekcjonerowi za wartościowy poligon doświadczalny przed kolejnymi etapami eliminacji do Euro 2024.

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Niemcami

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca

Pomocnicy: Piotr Zieliński, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Ben Lederman, Bartosz Slisz, Mateusz Łęgowski, Jakub Błaszczykowski

Napastnicy: Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski, Karol Świderski

Czytaj też:

Wyjątkowe słowa o Błaszczykowskim od Jürgena Kloppa. Opisał słynny „polski tercet”Czytaj też:

Jakub Błaszczykowski z Niemcami pobije wielki rekord. To będzie coś niezwykłego