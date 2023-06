Znamy wyjściowy skład na mecz Polska – Niemcy. Największe gwiazdy ruszą do boju

Choć mecz reprezentacji Polski z Niemcami jest jedynie spotkaniem towarzyskim i Fernando Santos początkowo był mu niechętny, ostatecznie zdecydował, że wystawi na to spotkanie mocny skład. Początkowo wcale nie było to takie oczywiste, ponieważ otwarcie mówił w mediach, że dla niego priorytetem jest potyczka z Mołdawią w ramach eliminacji mistrzostw świata. Ostatecznie jednak uznał, iż starcie z naszymi zachodnimi sąsiadami to wystarczająco prestiżowy mecz, by posłać do boju najważniejszych członków naszej ekipy.

Niespodzianki w składzie na mecz Polska – Niemcy

Czy to oznacza, że w wyjściowej jedenastce zabrakło niespodzianek? W żadnym wypadku. Mało kto spodziewał się na przykład, że na prawej stronie obrony zagra Tomasz Kędziora, który ostatnio zaliczył niezbyt udany pobyt w lidze greckiej, a w meczu reprezentacji Polski nie wystąpił od listopada 2021 roku. Santos jednak postanowił sprawdzić go w boju.

Do tego skłonił się ku rozwiązaniu stosowanemu przez Jerzego Brzęczka czy Czesława Michniewicza. Wiele wskazuje na to, że z Niemcami na lewej obronie zagra Bartosz Bereszyński. W dużej mierze pewnie także dlatego, iż zgrupowanie Biało-Czerwonych z powodu kontuzji opuścił Arkadiusz Reca.

Wyjściowy skład Biało-Czerwonych

Poza tym Fernando Santos wystawił na Die Mannschaft wszystko to, co mamy najlepsze, na czele z Robertem Lewandowskim. Tym razem będzie on jedynym naszym napastnikiem, a o dostarczanie mu piłek zadbają Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński oraz oczywiście Jakub Błaszczykowski. Jak wiadomo, zawodnik Wisły Kraków zagra dziś swój pożegnalny mecz w kadrze Polski i wyjdzie na boisko z opaską kapitana na ramieniu.

Wyjściowa XI Polaków: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński – Jakub Błaszczykowski, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski.

