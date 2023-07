Dramat reprezentanta Polski. Musi przejść operację

W ostatnim czasie kariera Przemysława Wiśniewskiego nabrała olbrzymiego tempa. W lipcu 2022 roku trafił z Górnika Zabrze do Venezii, która występowała na zapleczu Serie A. Ponad pół roku później, bo 25 stycznia 2023 roku przeniósł się za ok. 4 mln euro do Spezii Calcio, która potrzebowała następcy Jakuba Kiwiora – nowego na tamten moment nabytku londyńskiego Arsenalu.

Dramat reprezentanta Polski. Doznał poważnej kontuzji

Przemysław Wiśniewski wraz ze Spezią przygotowywał się do nowego sezonu Serie A. Niestety we wtorek 18 lipca klub podał informację o urazie swojego środkowego obrońcy. Zawodnik nie dokończył wtorkowego treningu i musiał wcześniej zejść do szatni.

„Spezia Calcio informuje, że badania diagnostyczne, którym został poddany zawodnik Przemysław Wiśniewski, który przedwcześnie opuścił wczorajszy trening, wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego obejmujące łąkotkę przyśrodkową oraz więzadło poboczne lewego kolana. Zawodnik przejdzie operację w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. Zabieg przeprowadzi prof. Vincenzo Salini” – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Operacja polskiego obrońcy odbędzie się w środę 19 lipca 2023 roku. Klub nie podaje ile Przemysław Wiśniewski będzie pauzował z powodu tej kontuzji.

Powołanie Przemysława Wiśniewskiego do reprezentacji Polski

Jego poczynania w Serie B i Serie A nie umknęły selekcjonerowi reprezentacji Polski Fernando Santosowi, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie kadry, gdzie chciał bliżej przyjrzeć się 24-letniemu stoperowi, który mierzy 1,95 m wzrostu.

Ostatecznie Portugalczyk nie wpuścił stopera na boisko ani podczas meczu z Niemcami, który wygraliśmy 1:0, ani w przegranym 2:3 meczu z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024.

