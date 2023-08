Robertowi Lewandowskiemu mocno się oberwało. Ostre podsumowanie byłego szefa TVP Sport

Robert Lewandowski jest ostatnio w nie najlepszej formie, jak z resztą cała FC Barcelona. Gra Dumy Katalonii w żaden sposób nie przypomina tej sprzed lat, a wyniki często są stykowe. W pierwszej kolejce przeciwko Getafe padł bezbramkowy remis, a sam 35-latek stworzył sobie tylko jedną okazję w całym meczu. Z Cadizem było już trochę lepiej, bo Blaugrana wygrała 2:0, ale losy tego spotkania rozstrzygnęły się w końcówce. Pierwszego gola Pedri zdobył dopiero w 82. minucie, a w doliczonym czasie gry swoje trafienie zanotował Ferran Torres po podaniu Roberta Lewandowskiego, który po dwóch kolejkach wciąż nie ma na swoim koncie żadnego trafienia.

Robertowi Lewandowskiemu mocno się oberwało

21 sierpnia kapitan reprezentacji Polski obchodzi swoje 35-urodziny. W związku z tym jego dotychczasowe osiągnięcia postanowił podsumować były szef TVP Spot Marek Szkolnikowski. Na swoim Twitterze zamieścił on bardzo długi wpis, w którym gorzko ocenił przebieg kariery napastnika.

„Robert Lewandowski jest po drugiej stronie rzeki. Robert Lewandowski niczego nie wygrał z reprezentacją Polski. Robert Lewandowski to piłkarz wybitny, jak na nasze warunki. Takie tezy pojawiać się będą coraz częściej w publicznym dyskursie i w studiach telewizyjnych. Jeszcze niedawno były to twierdzenia rodem z indeksu słów zakazanych, a dziennikarze unikali ich jak ognia bojąc się, że Robert nie udzieli im wywiadu, a w środowisku zostaną przejechani PRowym walcem ekipy Lewego” – czytamy.

Ostre podsumowanie kariery reprezentacyjnej Roberta Lewandowskiego

Szkolnikowski podkreślił, że nie deprecjonuje piłkarza, szczególnie w jego urodziny, bo w swoim „primie” był jednym z najlepszych na świecie, ale chodzi mu o „zmierzenie się z faktami”. Ponadto w swoim wpisie odniósł się do słów Grzegorza Laty w stronę Jakuba Błaszczykowskiego, który stwierdził, że nic wielkiego w reprezentacji nie osiągnął i „nie włożył do gabloty”.

To samo były szef TVP Sport wytknął Lewandowskiemu. „Nic nie wygrał. Występował u dziewięciu selekcjonerów, ale cały potencjał pokazywał tylko u Nawałki i paradoksalnie Sousy. U jego boku w kadrze występowało kilkudziesięciu piłkarzy, czy potrafił ich zmotywować do większego wysiłku, czy dzięki niemu dali z siebie więcej niż potrafią, czy wykreował kogoś u swojego boku, czymkolwiek zainspirował, był liderem, który poprowadził drużynę do sukcesów? Mam wątpliwości” – stwierdził.

Marek Szkolnikowski docenił indywidualne osiągnięcia Roberta Lewandowskiego

Na koniec Marek Szkolnikowski podkreślił, że 35-latek jest świetnym piłkarzem i docenia jego osiągnięcia w trakcie dobiegającej już końca kariery Lewandowskiego. „Będziemy pamiętać o seryjnych mistrzostwach Niemiec, rekordzie Gerda Muellera, pięciopaku z Wolfsburgiem, czterech bramkach z Realem, tej jednej jedynej Lidze Mistrzów i tym cholernym sezonie, w którym powinien był dostać Złotą Piłkę” – dodał.

„Oczywiście ze łzami w oczach obserwowaliśmy „ostatni taniec” Messiego i chcielibyśmy, żeby Robert nas poprowadził do medalu na Euro, a później jeszcze ten mundial w Stanach… a Robert tam ma grać… i będzie wypoczęty… ale to są wszystko bajki z mchu i paproci, a zadaniem dziennikarza jest chłodna analiza faktów. Cieszmy się więc każdym kolejnym golem Roberta i trzymajmy kciuki żeby zdrowie jak najdłużej dopisywało, ale pamiętajmy o tym, że nawet tacy giganci jak Lewandowski przegrywają… z czasem” – zakończył.

